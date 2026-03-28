Україну накриє аномальне тепло, але є нюанс: прогноз погоди на вихідні - 28-29 березня

Протягом вихідних, 28-29 березня, у більшості областей України переважатиме аномально тепла погода — як для цієї пори року. Втім, в деяких регіонах дощитиме, місцями — очікуються інтенсивні опади.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За словами синоптика, незважаючи на опади, загалом в Україні на небезпечні або стихійні явища метеорологічного характеру чекати не варто. Погодні умови будуть відносно спокійними.

Субота, 28 березня

Вдень у західних областях очікується невеликий дощ, можливий туман. Температура повітря вдень буде +13-18°. У Карпатах — прохолодніше — від 5° до 10° тепла.

На півночі подекуди також буде невеликий короткочасний дощ. Вдень стовпчики термометрів покажуть +8-13°.

У центральних та південних регіонах протягом дня — без істотних опадів. Лише на півдні Одещини можливий невеликий дощ. На території областей температура буде від 11° до 18° тепла. Вздовж узбережжя морів +8-13°.

На сході переважатиме суха погода. Вдень повітря прогріється до 17° тепла.

Неділя, 29 березня

На заході, а також у Карпатах та на Прикарпатті, у неділю також будуть опади. Вночі температура повітря становитиме +2-7°, а вдень — від +9° до +14°.

У північній частині істотних опадів не передбачається. Вночі стовпчики термометрі покажуть 2-7° тепла, а вдень — 10-15° вище нуля.

У центрі країни — також без істотних опадів. Температура в нічний час становитиме +3-8°. Вдень повітря прогріється до +13-18°.

Місцями у південних областях буде невеликий дощ. За даними синоптика, вночі очікується 6-11° тепла, а вдень — до +18°. Вздовж узбережжя морів температура нижча — від 8° до 13° тепла.

У східних регіонах переважатиме тепла погода без опадів. Температура вночі прогнозується в діапазоні +2-7°, а вдень повітря прогріється до +12-17°.

Погода у квітні

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомив, що до України суне циклон зі Скандинавії, а тому температурний фон значно знизиться. У перших числах квітня очікується вторгнення холодних повітряних мас із півночі.

«Квітень обіцяє нам контрасти. Синоптична ситуація не сприятиме поступовому наростанню тепла. В атмосфері домінуватимуть циклони, а тому стабільно теплої і сухої погоди чекати не слід», — сказав він.

Водночас в Укргідрометцентрі також повідомили про погоду у квітні. За даними синоптиків, у другий місяць весни температура та кількість опадів триматимуться у межах кліматичної норми.