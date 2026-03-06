Україну накриє антициклон: якою буде погода на вихідних 7–8 березня

Прогноз погоди 7 та 8 березня / © pixabay.com

Найближчими вихідними в Україні переважатиме суха та сонячна погода. У суботу та неділю погодні умови визначатиме антициклон. Завдяки цьому опадів не прогнозують, а вітер помітно послабшає.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

У суботу, 7 березня, температура повітря вдень становитиме +5…+9 °C, на сході країни — +2…+5 °C, а у західних областях повітря прогріється до +9…+12 °C.

У неділю, 8 березня, стане дещо тепліше. Стовпчики термометрів піднімуться до +5…+11 °C, а на заході та півдні країни можливе підвищення температури до +13 °C. Водночас ночі залишатимуться прохолодними.

Погода в Києві

У Києві протягом 7–8 березня також очікується суха погода без опадів і зі слабким вітром. У суботу вдень прогнозують близько +6 °C, а в неділю — до +8 °C.

Нагадаємо, синоптики попереджали про різку зміну погоди в Україні. За прогнозами метеорологів, березень принесе температурні контрасти — від нічних морозів до -8° у горах до весняного тепла до +11° на півдні, зокрема на Одещині. Через потепління та активне танення снігу фахівці також застерігали про ризик масштабних паводків у західних і південних регіонах країни.

Раніше ми також повідомляли, що 6 березня погодні умови в Україні формує поле підвищеного атмосферного тиску, що надходить із Західної Європи. У більшості регіонів очікується переважно суха погода, однак подекуди можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Водночас температура вдень підніметься до весняних +11° у західних областях.