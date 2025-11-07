ТСН у соціальних мережах

64
2 хв

Україну накриє антициклон: прогноз погоди на 8-9 листопада

Погода 8 і 9 листопада в Україні буде теплою і переважно сухою через антициклон, який впливатиме на синоптичну ситуацію на території країни.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В країні буде тепло

В країні буде тепло / © Pixabay

У наступні дві доби погодні умови в Україні обумовлюватиме антициклон. Тому очікується переважно стійкий характер погоди з температурою повітря вище норми на 3 — 6 °С.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Субота, 8 листопада

У західних областях очікується хмарна погода, без істотних опадів. Подекуди туман. Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +10…+15 °С.

У північних регіонах очікується переважно хмарна погода, без опадів. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +1…+6 °С, вдень +8…+13 °С.

У центральних регіонах країни переважатиме протягом доби похмура погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +2…+7 °С, вдень +10…+15 °С.

У південних регіонах України та Криму спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С.

У східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+7 °С, вдень +8…+13°С.

Неділя, 9 листопада

У західних регіонах України протягом доби подекуди пройдуть дощі, можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +4…+9 °С, вдень +9…+14 °С.

У північних областях країни вночі без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер південний / південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +6…+11 °С, вдень +7…+12 °С.

У центральних регіонах країни вночі очікується переважно без опадів, вдень місцями пройде невеликий дощ / мряка. Вночі можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +3…+8 °С, вдень +9…+14 °С.

У південних областях вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +13…+18 °С.

У східних регіонах очікується переважно хмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі передбачається в межах -1…+4 °С, вдень +6…+11 °С.

Раніше синоптикиня повідомила, чи буде ще тепло у листопаді. Більше про це читайте у новині.

