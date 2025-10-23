Україну накриє атмосферний фронт: як зміниться погода 24 жовтня

Погода зміниться / © Pixabay

Завтра, 24 жовтня, атмосферний фронт із північного заходу принесе до України помірні дощі та посилення вітру до штормових значень.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Дощі спочатку з’являться у західних областях, потім впродовж дня п’ятниці та до вечора — на півдні України, у центральних та північних областях.

«Східна частина України, а також Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина ще завтра втримаються від істотних опадів», — зазначила вона.

Також завтра очікується сильний південно-східний вітер.

Впродовж дня очікується +12+17 градусів, на півдні місцями +16+19 градусів, лише на крайньому заході України (Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття), за атмосферним фронтом, вже знизиться температура повітря до +9+12 градусів.

Погода у Києві

У Києві 24 жовтня дощ більш ймовірний ввечері, проте південно-східний вітер вже завтра вдень сповіщатиме про наближення атмосферного фронту, пориви досягатимуть штормових значень, 12-15 метрів за секунду.

Однак температура повітря у столиці в п’ятницю буде високою, навіть вночі до +10, а вдень до +15 градусів.

Раніше синоптики повідомляли, що в Україні від 22 жовтня зміняться погодні умови.