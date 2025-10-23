- Дата публікації
Україну накриє атмосферний фронт: як зміниться погода 24 жовтня
У п’ятницю у більшості областей України очікуються дощі та сильний вітер.
Завтра, 24 жовтня, атмосферний фронт із північного заходу принесе до України помірні дощі та посилення вітру до штормових значень.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Дощі спочатку з’являться у західних областях, потім впродовж дня п’ятниці та до вечора — на півдні України, у центральних та північних областях.
«Східна частина України, а також Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина ще завтра втримаються від істотних опадів», — зазначила вона.
Також завтра очікується сильний південно-східний вітер.
Впродовж дня очікується +12+17 градусів, на півдні місцями +16+19 градусів, лише на крайньому заході України (Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття), за атмосферним фронтом, вже знизиться температура повітря до +9+12 градусів.
Погода у Києві
У Києві 24 жовтня дощ більш ймовірний ввечері, проте південно-східний вітер вже завтра вдень сповіщатиме про наближення атмосферного фронту, пориви досягатимуть штормових значень, 12-15 метрів за секунду.
Однак температура повітря у столиці в п’ятницю буде високою, навіть вночі до +10, а вдень до +15 градусів.
Раніше синоптики повідомляли, що в Україні від 22 жовтня зміняться погодні умови.