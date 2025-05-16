Україну накриє атмосферний фронт: як зміниться погода вихідними, 17-18 травня

Погода в Україні буде прохолодною та мокрою / © Associated Press

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Територію України накриє атмосферний фронт, пов’язаний з циклоном над Польщею. Саме через нього у більшості областей буде прохолодно.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«17 травня ми ще залишатимемося в зоні дії цього циклону, тому погода буде переважно вологою, із періодичними дощами», — написала вона.

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У східній частині очікується +19+22 градуси, а на заході, півночі та в багатьох центральних областях лише +9+14 градусів.

У південній частині від +16 на Одещині, до +23 градусів на Херсонщині та в Криму.

На півночі до +17 градусів. А в центрі очікується від +12 до +21 градусів.

Погода 18 травня

18 травня в Україні також часом дощі, хіба що у південній частині — без опадів.

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Температура повітря у неділю підвищиться і становитиме +15+19 градусів, на сході та півдні очікується до +18+22 градусів. Лише в західних областях в неділю буде прохолодно, +10+14 градусів.

Погода у Києві

У Києві в суботу холодно, +10+12 градусів, йтиме дощ.

У неділю дощ припиниться, будуть сонячні прояснення і потепліє до +15 градусів.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич дав попередній прогноз щодо погоди на літо 2025. Цього року середня температура літа може бути на 1-1,5 градуса вищою за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень — дуже теплими.

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