ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
424
Час на прочитання
1 хв

Україну накриє атмосферний фронт: як зміниться погода вихідними, 17-18 травня

Через циклон, якій нині перебуває у кордонів України, у більшості областей буде хмарно із проясненнями, а на півночі та в центрі синоптики прогнозують дощі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода в Україні буде прохолодною та мокрою

Погода в Україні буде прохолодною та мокрою / © Associated Press

Територію України накриє атмосферний фронт, пов’язаний з циклоном над Польщею. Саме через нього у більшості областей буде прохолодно.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«17 травня ми ще залишатимемося в зоні дії цього циклону, тому погода буде переважно вологою, із періодичними дощами», — написала вона.

У східній частині очікується +19+22 градуси, а на заході, півночі та в багатьох центральних областях лише +9+14 градусів.

У південній частині від +16 на Одещині, до +23 градусів на Херсонщині та в Криму.

На півночі до +17 градусів. А в центрі очікується від +12 до +21 градусів.

Погода 18 травня

18 травня в Україні також часом дощі, хіба що у південній частині — без опадів.

Температура повітря у неділю підвищиться і становитиме +15+19 градусів, на сході та півдні очікується до +18+22 градусів. Лише в західних областях в неділю буде прохолодно, +10+14 градусів.

Погода у Києві

У Києві в суботу холодно, +10+12 градусів, йтиме дощ.

У неділю дощ припиниться, будуть сонячні прояснення і потепліє до +15 градусів.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич дав попередній прогноз щодо погоди на літо 2025. Цього року середня температура літа може бути на 1-1,5 градуса вищою за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень — дуже теплими.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
424
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie