Україну накриє екстремальний холод: синоптики попередили, які регіони приймуть "удар"

Синоптики попереджають про сильні заморозки вночі та вранці 30 квітня / © Getty Images

Квітень завершується значним похолоданням із нічними заморозками, які охоплять більшість областей України. Згідно з прогнозами, температурні показники почнуть поступово зростати лише з початком травня.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що завершальний день квітня буде прохолодним. Зокрема, 30 квітня в Україні вночі залишається ймовірність заморозків. Вдень температура повітря коливатиметься від +8 до +11 градусів тепла, на континентальній частині півдня буде від +10 до +13 градусів вище нуля.

Дощі пройдуть на півночі, північному сході та в центральній частині. На решті території країни опадів не передбачається. Вітер буде північно-західний, помірний або невеликий.

Водночас Діденко зазначає, що у травні температура повітря почне підвищуватися, а заморозки відступлять — очікується від +11 до +16 градусів тепла. Зокрема, найближчими вихідними буде суха погода з сонячними проясненнями.

«2–3 травня почне теплішати і противні заморозки відступлять! Денна температура повітря становитиме +11…+16 градусів, а на Волині та Рівненщині в неділю аж, не побоюся сказати, +17…+20 градусів!» — прогнозує синоптикиня.

Проте вона наголошує, що 1 травня виявиться ще перехідним днем від холоду до тепла.

Тим часом начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджає, що українцям доведеться перетерпіти ще одну холодну добу. Найближчої ночі знову підморозить до -3 градусів нижче нуля, а вдень стовпчики термометрів покажуть скромні +7…+12 градусів тепла. Опадів водночас не передбачається.

«Черкащина поступово вибирається з „мішка“ холоду. Тепло переможе. Готується прогноз на вихідні, буде цікаво», — зазначив він.

За даними Українського гідрометцентру, синоптична ситуація в Україні 30 квітня ще не зазнає змін на краще — теплішу погоду, особливо вночі.

«Нашу погоду зумовлюватиме поле високого тиску, яке поширюватиметься з Західної Європи від потужного антициклону з центром над Північним морем. Тиск зростатиме. На висотах усе ще перебуватиме холодна повітряна маса. Переважатиме північно-західний вітер помірної швидкості», — повідомляють метеорологи.

Вони прогнозують хмарну погоду з дощами в більшості регіонів України. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до -3 градусів морозу, вдень — від +8 до +13 тепла.

У південній частині країни температура повітря вночі коливатиметься в межах від +1 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів.

Погода в Україні 30 квітня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про заморозки

В Українському гідрометцентрі синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні. Вночі 30 квітня, 1 та 2 травня в більшості областей у повітрі очікуються заморозки до -3 градусів нижче нуля. У більшості регіонів Україні оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

У південній частині на поверхні ґрунту синоптики прогнозують заморозки до -3 градусів. У південних регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про заморозки 30 квітня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про заморозки 1–2 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

Киянам і мешканцям області варто підготуватися до нічних холодів, адже 30 квітня погода буде примхливою. Попри мінливу хмарність вдень синоптики прогнозують невеликі дощі, хоча ніч мине без опадів. Вітер залишатиметься північно-західним із поривами до 10 метрів на секунду.

Температура повітря в області вночі опуститься до -3 градусів морозу, а вдень не підніметься вище +13. У самому Києві ніч буде трохи теплішою, очікується близько +1…+3 градусів вище нуля, проте на поверхні ґрунту однаково очікуються приморозки, а вдень стовпчики термометрів покажуть +10…+12 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають, що протягом трьох найближчих ночей — 30 квітня, а також 1 та 2 травня — на Київщині очікуються небезпечні метеорологічні явища. Через заморозки в повітрі до -3 у регіоні оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності, а на ґрунті — перший (жовтий).

Синоптики попереджають про заморозки на Київщині 30 квітня / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

На Львівщині 30 квітня буде хмарно з короткочасними проясненнями. Синоптики істотних опадів не передбачають. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман, через що можливе погіршення видимості 500–1000 м. Вітер дутиме північний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вдень по області становитиме від +9 до +14 градусів тепла, у Львові коливатиметься в межах від +11 до +13 вище нуля.

Водночас попереджають про надзвичайні заморозки на Львівщині вночі 30 квітня: по області синоптики прогнозують надзвичайний заморозок — від -5 до -8 градусів, по Львову — від -5 до -6 морозу.

В регіоні оголошено третій рівень небезпечності, червоний.

Синоптики попереджають про сильні заморозки на Львівщині 30 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

На 30 квітня синоптики прогнозують в Одесі та області хмарну погоду з періодичними проясненнями. Мешканцям регіону варто бути готовими до того, що вночі місцями пройде невеликий дощ, проте в самому місті істотних опадів не очікується.

Вітер протягом доби буде північним, зі швидкістю 5–10 метрів на секунду.

Ніч на Одещині буде доволі прохолодною — очікується від +2 до +7 градусів тепла, а на півночі області навіть можливі заморозки на ґрунті та в повітрі до -2. Вдень повітря прогріється до +11…+16 градусів тепла.

В Одесі нічні показники триматимуться на рівні +5…+7 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок +11…+13 градусів.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та у Дніпрі 30 квітня буде хмарна погода з короткочасними проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься вночі від 0 до -5 градусів морозу, вдень — від +9 до +14 вище нуля.

По місту Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть вночі від 0 до -2 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до +10…+12 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про заморозки в повітрі 30 квітня до -5 градусів нижче нуля. У регіоні оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Попередження про заморозки на Дніпропетровщині 30 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Харкові

Останній день квітня на Харківщині буде хмарним і прохолодним. Якщо вночі опадів не передбачається, то вдень і в області, і в самому Харкові очікується невеликий дощ. Протягом усієї доби дутиме північно-західний вітер зі швидкістю 5–10 м/с.

Вночі регіон охоплять заморозки. По області очікується від 0 до -3 градусів морозу, а вдень повітря прогріється лише до +8…+13 градусів. У Харкові нічні показники також опустяться до позначки -2 градуси морозу, водночас денна температура коливатиметься в межах +8…+10 вище нуля.

Погода в Черкасах

У четвер, 30 квітня, регіон залишатиметься у холодній повітряній масі, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Її додаткове вихолоджування вночі за малохмарного неба знижуватиме температуру повітря до заморозків у -3 градуси. Вдень повітря прогріється до +7…+12 градусів тепла.

«Атмосферний фронт, який проходитиме вздовж східної периферії антициклону, може зумовити у другій половині дня невеликий дощ. На початку травня арктичне повітря почне відступати з нашого регіону», — прогнозують метеорологи.

