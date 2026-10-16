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Україну накриє холодний дощовий фронт: прогноз погоди на вихідні, 17-18 жовтня
Тепло зміниться на похолодання та дощі, а подекуди навіть можливі нічні заморозки.
Найближчі синоптичні вихідні 17 - 18 жовтня в Україні будуть вологими, із періодичними дощами, хмарною погодою та туманами.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода у суботу, 17 жовтня
У суботу очікуються дощі у південній частині України, на решті території або хмарно, або невеликі опади.
Температура повітря у суботу найнижчою очікується у західних областях, вдень лише + 7 + 11°, на сході буде найтепліше, 18-23 ° тепла. У більшості областей передбачається + 10 + 15°.
Погода у неділю, 18 жовтня
У неділю дощів побільшає і практично повсюди. Температура повітря не зазнаватиме особливих коливань.
Погода у Києві
Для киян більш сприятливою буде погода у суботу, без істотних опадів, + 15 + 17°. У неділю пройде дощ.
«На наступному тижні, орієнтовно від вівторка-середи, синоптична ситуація в Україні вирівняється, атмосферний тиск підросте, дощі припиняться, а температура повітря підвищиться», — додала синоптикиня.
Раніше синоптики попередили, що потужний південний циклон принесе до більшості областей України 16 жовтня дощі та мокрий сніг, а на заході оголошено коричневий рівень небезпечності через критичне зниження рівня води в річках.