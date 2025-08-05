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Україну накриє хвиля спеки, але місцями - дощ: прогноз погоди на 5 серпня
Сьогодні в країні переважно без опадів і до +34°.
В Україні 5 серпня буде суха та спекотна погода. На більшості території країні опадів не передбачається, лише в Карпатах - невеликий дощ.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Майже у всій Україні вдень стовпчики термометрів покажуть 24-29° тепла. Однак температура повітря у південних областях становитиме +30-34°. В Карпатах повітря прогріється до +18-23°.
Погода в Києві
Сьогодні на Київщині та в Києві - мінлива хмарність, без опадів. У столиці вдень температура повітря буде +27-29°. У Київській області стовпчики термометрів покажуть +24-29°.
Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач повідомив, що на Україну чекають три бабиних літа - у жовтні, листопаді та навіть у грудні, коли температура підвищиться до +10°. На початку зими в Україні очікуються слабкі дощі та мокрий сніг.