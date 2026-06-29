Україну накриє хвиля спеки: де температура цього тижня підніметься до +38 градусів

Спека / © Associated Press

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До України прийде спека до +38 градусів, але ненадовго. Уже цього тижня погода різко зміниться: окрім високих температур, синоптики прогнозують грози, зливи, град і шквалистий вітер, а ближче до вихідних — відчутне похолодання.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі для Meteoprog.

Якою буде погода в Україні цього тижня

У понеділок, 29 червня, ніч мине без опадів по всій території України. Лише на заході країни місцями утвориться слабкий туман. У денні години у західних та північних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Подекуди можливі град і шквали швидкістю 17–22 м/с. В інших регіонах утримається суха погода. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Уночі стовпчики термометрів покажуть +15…+21 °С, удень — +27…+32 °С. У західних областях та на Одещині спека посилиться до +33…+38 °С.

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У вівторок, 30 червня, вночі грозові дощі охоплять західні, північні та центральні області. Удень короткочасні грози збережуться лише в Карпатах і Прикарпатті, тоді як на більшій частині території країни істотних опадів не очікується. У нічні години вітер буде змінних напрямків, удень зміниться на північний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 °С, удень — +28…+33 °С. У південних областях і на Закарпатті прогнозують до +33…+38 °С.

У середу, 1 липня, дощова погода збережеться лише на заході України. Там місцями пройдуть грози, а вдень в окремих районах можливі сильні зливи, град і шквали 17–22 м/с. На решті території країни опадів синоптики не прогнозують. Вітер східного або північно-східного напрямку, 5–10 м/с. Уночі температура становитиме +17…+22 °С, удень — +28…+33 °С. У південних регіонах спека досягатиме +33…+38 °С.

У четвер, 2 липня, вночі грозові дощі пройдуть у західних областях та на Одещині. Вдень зона нестійкої погоди пошириться майже на всю країну, за винятком Криму та східних областей. У центральних і північних регіонах місцями прогнозують сильні зливи, град і шквали 15–20 м/с. Уночі вітер буде південно-східний, удень — змінних напрямків, 5–10 м/с. На заході країни він зміниться на північно-західний і посилиться до 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18…+23 °С. У більшості областей удень очікується +30…+36 °С, однак на заході через надходження прохолоднішої повітряної маси температура знизиться до +20…+27 °С.

У п’ятницю, 3 липня, вночі грозові дощі прогнозуються у центральних, північних та місцями південних областях. У денні години опади змістяться на Лівобережжя, тоді як в інших регіонах переважатиме суха погода. Вітер буде північно-західний, 7–12 м/с, а на сході — південно-західний, 5–10 м/с. Уночі температура становитиме +16…+21 °С, у західних областях буде прохолодніше — +11…+16 °С. Удень повітря прогріється до +22…+27 °С, але на сході, у Криму та Приазов’ї ще утримається спека +30…+35 °С.

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У суботу, 4 липня, короткочасні дощі вночі очікуються у східних областях, а вдень — місцями на півночі Лівобережжя. Подекуди можливі грози. В інших областях істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західного напрямку, 7–12 м/с. Уночі температура повітря становитиме +11…+17 °С, удень — +22…+27 °С. На крайньому півдні та у Криму повітря прогріється до +30 °С.

У неділю, 5 липня, на більшій частині території України пануватиме суха погода. Лише вдень на крайньому північному заході можливі невеликі короткочасні дощі. Вітер західного або південно-західного напрямку, 5–10 м/с. Уночі очікується +10…+15 °С, удень — +22…+27 °С. На Закарпатті та в південних районах країни температура підвищиться до +28…+31 °С.

Нагадаємо, 29 червня принесе українцям аномальну спеку — особливо на заході країни, де синоптики очікують температурних рекордів.

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