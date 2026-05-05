В Україні пригріє до +27°, але погода різко зміниться: синоптики назвали дату

У вівторок, 5 травня, в Україні буде доволі тепла погода. Хоч очікується невелика хмарність, але без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні

Протягом дня в регіонах буде невелика хмарність, але опадів не очікується. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Вдень на сході, півдні та в центрі температура повітря становитиме 19-24° тепла. На узбережжі морів прогнозують до +18°. В інших областях України буде тепліше — повітря прогріється до +22-27°.

Прогноз погоди в Україні на 5 травня. / © Укргідрометцентр

Синоптикиня Наталка Діденко додала, що сьогодні Україні втримається антициклональний характер погоди. Саме тому опадів не буде, а денна температура повітря становитиме +23-27°.

Коли в Україні зміниться погода

За словами Діденко, така тепла ясна погода в Україні ще потриває. Втім, вже наприкінці тижня температура повітря знову опуститься.

«Перша відчутна зміна синоптичної ситуації із дощами та послабленням градусів — орієнтовно 9-10 травня», — наголосила синоптикиня.

Погода в Києві

У Києві сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів. Швидкість південно-західного вітру — 5-10 м/с.

У столиці вдень стовпчики термометрів покажуть від 22° до 27° тепла. У Київській області температура повітря буде близько +25°.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру повідомили, що у травні температура в Україні очікується нижчою, ніж зазвичай. Так, середня місячна температура передбачається 12–15°, а в гірських районах Карпат 9–12°. Це на 1,5 градуса нижче за норму.

