ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

В Україні пригріє до +27°, але погода різко зміниться: синоптики назвали дату

Антициклон приніс до України спеку до +27 градусів та суху погоду.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Собаки.

Собаки. / © УНІАН

У вівторок, 5 травня, в Україні буде доволі тепла погода. Хоч очікується невелика хмарність, але без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні

Протягом дня в регіонах буде невелика хмарність, але опадів не очікується. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Вдень на сході, півдні та в центрі температура повітря становитиме 19-24° тепла. На узбережжі морів прогнозують до +18°. В інших областях України буде тепліше — повітря прогріється до +22-27°.

Прогноз погоди в Україні на 5 травня. / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 5 травня. / © Укргідрометцентр

Синоптикиня Наталка Діденко додала, що сьогодні Україні втримається антициклональний характер погоди. Саме тому опадів не буде, а денна температура повітря становитиме +23-27°.

Коли в Україні зміниться погода

За словами Діденко, така тепла ясна погода в Україні ще потриває. Втім, вже наприкінці тижня температура повітря знову опуститься.

«Перша відчутна зміна синоптичної ситуації із дощами та послабленням градусів — орієнтовно 9-10 травня», — наголосила синоптикиня.

Погода в Києві

У Києві сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів. Швидкість південно-західного вітру — 5-10 м/с.

У столиці вдень стовпчики термометрів покажуть від 22° до 27° тепла. У Київській області температура повітря буде близько +25°.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру повідомили, що у травні температура в Україні очікується нижчою, ніж зазвичай. Так, середня місячна температура передбачається 12–15°, а в гірських районах Карпат 9–12°. Це на 1,5 градуса нижче за норму.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
217
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie