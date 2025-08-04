Україну накриє контрастний фронт: прогноз погоди на 4 серпня

У Карпатах очікується вдень до +23°С / © Pixabay

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Сьогодні, 4 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. У деяких областях сьогодні дощитиме.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«У понеділок у східних та північно-східних, вдень і у західних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території буде сухо», — йдеться у повідомленні.

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Температура вдень становитиме +24…29°С, у південній частині до +34°С. У Карпатах очікується вдень +18…23°С.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі 7-12 м/с.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря до +28°С. Дощі у столиці очікуються не раніше 6 серпня.

Раніше синоптик дав прогноз погоди на тиждень в Україні від 4 до 10 серпня. У першій половині тижня на більшій частині території України пройдуть дощі різної інтенсивності. Часом опади супроводжуватимуться шквалистим посиленням вітру та грозою. У другій половині тижня, а також у вихідні по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода внаслідок розвитку антициклону.

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