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Україну накриє шалена спека: прогноз погоди на 21 червня
Синоптики оприлюднили прогноз погоди на 21 червня. В Україні очікується невелика хмарність, без опадів, а температура повітря місцями прогріється до 33° тепла.
У неділю, 21 червня, на всій території України синоптики прогнозують переважно ясну погоду без опадів. Температурні показники вдень у деяких регіонах сягатимуть 33° тепла.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди на 21 червня — на що очікувати
За даними синоптиків, по всій країні спостерігатиметься невелика хмарність. Вітер переважно північний, зі швидкістю 5-10 м/с. Лише на заході України він змінить напрямок на південно-східний.
«Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні до 20°; вдень 24-29°, на заході та півдні місцями 30-33°», — зазначили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні — останні новини
Нагадаємо, Україна вступає у період астрономічного літа. У неділю, 21 червня, країна відзначатиме день літнього сонцестояння — час, коли зафіксують найдовший день та найкоротшу ніч у році.
Також на мешканців Києва та області чекає суха й комфортна погода з помірним літнім теплом і мінливою хмарністю.