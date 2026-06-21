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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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227
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Україну накриє шалена спека: прогноз погоди на 21 червня

Синоптики оприлюднили прогноз погоди на 21 червня. В Україні очікується невелика хмарність, без опадів, а температура повітря місцями прогріється до 33° тепла.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Погода

Погода

У неділю, 21 червня, на всій території України синоптики прогнозують переважно ясну погоду без опадів. Температурні показники вдень у деяких регіонах сягатимуть 33° тепла.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 21 червня — на що очікувати

За даними синоптиків, по всій країні спостерігатиметься невелика хмарність. Вітер переважно північний, зі швидкістю 5-10 м/с. Лише на заході України він змінить напрямок на південно-східний.

«Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні до 20°; вдень 24-29°, на заході та півдні місцями 30-33°», — зазначили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 21 червня. / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 21 червня. / © Укргідрометцентр

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, Україна вступає у період астрономічного літа. У неділю, 21 червня, країна відзначатиме день літнього сонцестояння — час, коли зафіксують найдовший день та найкоротшу ніч у році.

Також на мешканців Києва та області чекає суха й комфортна погода з помірним літнім теплом і мінливою хмарністю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
227
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