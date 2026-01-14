Рекордні морози прийшли до України: де температура опуститься до -23°

Білка. / © УНІАН

У четвер, 15 січня, Україні буде мороз. Вночі температура повітря може опуститися -23°. Місцями буде мокрий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

“В Україні знову прогнозуємо різноманітну погоду, бо по-різному складаються погодні процеси в нижніх шарах атмосфери і на висотах. Біля земної поверхні переважатиме область високого тиску”, наголосили синоптики.

Через це погода без опадів очікується у більшості регіонів на півночі, у Черкаській області, а також вдень на Закарпатті та Прикарпатті. На решті території країни атмосферний фронт і тепліше вологе повітря на висотах зумовлять сніг. Найбільше опадів прогнозують вночі на Прикарпатті та місцями на Волині.

Найхолодніше буде у у північних областях, де вночі температура повітря опуститься до 15-20° морозу, а місцями до -23°, вдень очікується -10-15°.

Найменше морозу буде на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни. В цих областях вночі стовпчики термометрів покажуть -3-8°, а вдень - в межах 0.-5°.

На на решті території помірно холодно: вночі 10-15° морозу, а вдень -7-12°.

Погода в Києві

У четвер, 15 січня, у Києві та області - хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура повітря в Києві вночі становитиме 17-19° морозу, вдень -11-13°. У Київській області вночі очікується -15-20°, а місцями - 23° морозу, а вдень 10-15° нижче нуля.

Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань повідомив, що у найближчі кілька днів в Україні "потепління не видно". Замість атлантичного тепла країну накриє холодне повітря зі сходу, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до серйозних мінусових позначок.