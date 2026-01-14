ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

Рекордні морози прийшли до України: де температура опуститься до -23°

Місцями в Україні буде сніг, а температура повітря опуститься до 23° морозу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Білка.

Білка. / © УНІАН

У четвер, 15 січня, Україні буде мороз. Вночі температура повітря може опуститися -23°. Місцями буде мокрий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

“В Україні знову прогнозуємо різноманітну погоду, бо по-різному складаються погодні процеси в нижніх шарах атмосфери і на висотах. Біля земної поверхні переважатиме область високого тиску”, наголосили синоптики.

Через це погода без опадів очікується у більшості регіонів на півночі, у Черкаській області, а також вдень на Закарпатті та Прикарпатті. На решті території країни атмосферний фронт і тепліше вологе повітря на висотах зумовлять сніг. Найбільше опадів прогнозують вночі на Прикарпатті та місцями на Волині.

Найхолодніше буде у у північних областях, де вночі температура повітря опуститься до 15-20° морозу, а місцями до -23°, вдень очікується -10-15°.

Найменше морозу буде на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни. В цих областях вночі стовпчики термометрів покажуть -3-8°, а вдень - в межах 0.-5°.

На на решті території помірно холодно: вночі 10-15° морозу, а вдень -7-12°.

Прогноз погоди на 15 січня. / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 15 січня. / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У четвер, 15 січня, у Києві та області - хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура повітря в Києві вночі становитиме 17-19° морозу, вдень -11-13°. У Київській області вночі очікується -15-20°, а місцями - 23° морозу, а вдень 10-15° нижче нуля.

Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань повідомив, що у найближчі кілька днів в Україні "потепління не видно". Замість атлантичного тепла країну накриє холодне повітря зі сходу, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до серйозних мінусових позначок.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie