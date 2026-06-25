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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
908
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Україну накриє небезпечне явище: які області опинилися під загрозою

Пожежна небезпека в Україні різко зросте. Майже всю країну накриє червона зона.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Спека

Спека / © ТСН.ua

У більшості областей України протягом 26-28 червня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики попереджають про спеку — якою буде погода

За інформацією Укргідроцентру, під загрозою опинилася майже вся територія країни, окрім Волинської, Закарпатської, Луганської, Донецької, а також частин Сумської та Харківської областей.

У червоній зоні високого ризику перебувають центральні, південні, північні та більшість західних регіонів України.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні. / © Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні. / © Укргідрометцентр

Рятувальники та синоптики нагадують, що за таких умов значно зростає ризик виникнення масштабних загорянь у лісах, на торфовищах та відкритих територіях від найменшої іскри.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні з п’ятниці посилюється потепління, яке вже на вихідних переросте у сильну спеку до +37 °C. Синоптики прогнозують суху погоду та стрімке зростання температур. Першими хвилю спеки відчують західні регіони.

А у четвер, 25 червня, в Україні очікується переважно хмарна з проясненнями погода. У більшості областей буде сухо й комфортно: вночі +12…+20 °C, вдень +24…+29 °C, а на півдні та заході — до +32 °C.

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Дата публікації
Кількість переглядів
908
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