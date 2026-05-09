Україну накриє небезпечний удар негоди: синоптики попередили, де і коли "розгуляється" стихія
Дізнайтеся, як зміниться температурний фон та де очікувати на перші травневі грози.
Весняна спека, яка панувала в Україні останніми днями, офіційно бере паузу. Вже цими вихідними, 9–10 травня, синоптична ситуація суттєво зміниться під впливом атмосферних фронтів та активних циклонів з Атлантики. Українців очікують дощі, грози та навіть нічні заморозки.
ТСН.ua зібрав усі подробиці.
За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, вихідними в Україні очікується відчутне зниження температури. Денні показники у більшості регіонів коливатимуться в межах +12…+18 градусів.
«Кому заважала спека — вихідними в Україні похолоднішає. Лише в східній частині та на південному сході ще побуде тепла, навіть дуже тепла погода, +20…+26 градусів», — зазначила Діденко.
Через територію країни 9–10 травня проходитимуть атмосферні фронти, що зумовить короткочасні дощі та подекуди грози. У неділю західні області стануть винятком — там опади припиняться, проте на зміну їм прийде інша небезпека.
Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань пояснює, що зміна погоди зумовлена активністю атлантичних циклонів, які затягують в Україну арктичне повітря.
«Активні атлантичні циклони затягують арктичне повітря та запускають утворення нових вихорів над південними морями. Уже завтра один із них дістанеться Черкащини добре насиченими вологою атмосферними фронтами», — повідомив метеоролог.
За словами Постриганя, дощовий сценарій може зберегтися і на наступному тижні. Проте він наголошує на важливості таких опадів: «Для травня дощі — це природна інвестиція в літо: чим кращий запас вологи навесні, тим легше природа переносить спеку в червні-липні».
Прогноз по регіонах на 10 травня
Згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру, 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями.
Київ та область: У столиці очікується значне похолодання. В неділю пройде дощ, а температура впаде до +13…+15 градусів.
Львів та область: Львівський регіональний центр з гідрометеорології оголосив перший рівень небезпечності (жовтий). Вночі 10–11 травня на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки 0…–2 градуси. Вдень повітря прогріється до +16…+21 градуса.
Харків та область: Тут затримається тепло. 10 травня вдень до +24…+27 градусів, без опадів. Проте вже 11 травня прогнозують дощі та зниження температури до +13…+18 градусів.
Одеса та область: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про тумани з видимістю 200–500 метрів та помірні дощі. Температура вдень складе +14…+19 градусів, вода в морі прогріта до +11…+12 градусів.
Дніпро та область: Регіон опиниться у зоні грозової активності. Вдень очікується дощ із грозою, температура повітря становитиме +22…+27 градусів.
Окрім погодних гойдалок, Укргідрометцентр наголошує на високому рівні пожежної небезпеки. 10–11 травня в Одеській та Миколаївській областях, а з 11 травня також у Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Синоптики радять українцям тримати парасольки напоготові та одягатися тепліше, особливо мешканцям центральних та північних областей, де похолодання буде найбільш відчутним.