Україну накриє небезпечний удар негоди: синоптики попередили, де і коли "розгуляється" стихія

Весняна спека, яка панувала в Україні останніми днями, офіційно бере паузу. Вже цими вихідними, 9–10 травня, синоптична ситуація суттєво зміниться під впливом атмосферних фронтів та активних циклонів з Атлантики. Українців очікують дощі, грози та навіть нічні заморозки.

ТСН.ua зібрав усі подробиці.

За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, вихідними в Україні очікується відчутне зниження температури. Денні показники у більшості регіонів коливатимуться в межах +12…+18 градусів.

«Кому заважала спека — вихідними в Україні похолоднішає. Лише в східній частині та на південному сході ще побуде тепла, навіть дуже тепла погода, +20…+26 градусів», — зазначила Діденко.

Через територію країни 9–10 травня проходитимуть атмосферні фронти, що зумовить короткочасні дощі та подекуди грози. У неділю західні області стануть винятком — там опади припиняться, проте на зміну їм прийде інша небезпека.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань пояснює, що зміна погоди зумовлена активністю атлантичних циклонів, які затягують в Україну арктичне повітря.

«Активні атлантичні циклони затягують арктичне повітря та запускають утворення нових вихорів над південними морями. Уже завтра один із них дістанеться Черкащини добре насиченими вологою атмосферними фронтами», — повідомив метеоролог.

За словами Постриганя, дощовий сценарій може зберегтися і на наступному тижні. Проте він наголошує на важливості таких опадів: «Для травня дощі — це природна інвестиція в літо: чим кращий запас вологи навесні, тим легше природа переносить спеку в червні-липні».

Прогноз по регіонах на 10 травня

Згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру, 10 травня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Київ та область: У столиці очікується значне похолодання. В неділю пройде дощ, а температура впаде до +13…+15 градусів.

Львів та область: Львівський регіональний центр з гідрометеорології оголосив перший рівень небезпечності (жовтий). Вночі 10–11 травня на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки 0…–2 градуси. Вдень повітря прогріється до +16…+21 градуса.

Харків та область: Тут затримається тепло. 10 травня вдень до +24…+27 градусів, без опадів. Проте вже 11 травня прогнозують дощі та зниження температури до +13…+18 градусів.

Одеса та область: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про тумани з видимістю 200–500 метрів та помірні дощі. Температура вдень складе +14…+19 градусів, вода в морі прогріта до +11…+12 градусів.

Дніпро та область: Регіон опиниться у зоні грозової активності. Вдень очікується дощ із грозою, температура повітря становитиме +22…+27 градусів.

Окрім погодних гойдалок, Укргідрометцентр наголошує на високому рівні пожежної небезпеки. 10–11 травня в Одеській та Миколаївській областях, а з 11 травня також у Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики радять українцям тримати парасольки напоготові та одягатися тепліше, особливо мешканцям центральних та північних областей, де похолодання буде найбільш відчутним.

