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Україну накриє небезпечний удар стихії: синоптики попередили, де "розгуляється" негода, а де — тепло
В Україні 4 червня очікується потепління, проте синоптики попереджають про шквали та грози.
У четвер, 4 червня, в Україні нарешті потеплішає, проте без парасольок цього дня більшості з нас не обійтися.
Детальний прогноз погоди дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.
Погода в Україні
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 4 червня стане тепліше. Температура повітря протягом дня буде цілком комфортною і коливатиметься в межах +20…+25 градусів, а на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +27 градусів. Щоправда, не минеться без метеорологічних сюрпризів, адже на Закарпатті та Харківщині буде прохолодніше — всього +16…+19 градусів.
Як зазначає синоптикиня, дощі, переважно короткочасні, в четвер пройдуть по всій території України. У Києві 4 червня також очікується невеликий дощ, але водночас потеплішає до +22 градусів вище нуля.
Як прогнозує синоптикиня Наталія Птуха, цього тижня погода в Україні буде доволі мінливою, тож сонячні прояснення постійно чергуватимуться з короткими дощами та грозами. Попри це вже найближчим часом у більшості областей запанує приємне літнє тепло.
Зокрема, 4 червня парасольки знадобляться мешканцям практично всіх регіонів, а подекуди прогримлять грози. Денна температура водночас становитиме близько +23 градусів тепла, тоді як у південній частині країни повітря прогріється до +27 вище нуля.
Ближче до вихідних спека лише посилиться. Уже в п’ятницю термометри покажуть до +27, а в суботу та неділю в більшості областей очікується від +20 до +26. На півдні та південному сході країни буде ще тепліше — там стовпчики піднімуться до +29. Ця тенденція збережеться і на початку наступного тижня, ба більше, в південних областях позначки місцями сягнуть справжніх літніх +30 градусів тепла.
За даними Українського гідрометцентру, 4 червня в країні буде хмарно з проясненнями.
Вночі в північних, більшості центральних областей, вдень в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі. Вночі та вранці на півдні країни і в Карпатах подекуди буде туман.
Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22…+27 вище нуля. У західних і північних областях буде дещо прохолодніше — там очікується від +18 до +23 градусів тепла.
Водночас синоптики попереджають, що вдень 4 червня у західних областях прогримлять грози, там оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Погода в Києві
На Київщині 4 червня буде хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура по області вночі коливатиметься у межах від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів вище нуля.
У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла, вдень — від +21 до +23 градусів вище нуля.
Погода у Львові
На Львівщині 4 червня погоду визначатиме вплив атмосферних фронтів, повідомляють синоптики. За даними метеорологів, очікується мінлива погода, вночі місцями, вдень по всій території пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.
Вночі та вранці місцями буде туман. Вітер дутиме південно-східний з переходом на західний зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі коливатиметься у межах від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів.
У Львові температура повітря вночі становитиме від +11 до +13 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів.
Погода в Одесі
На Одещині та в місті Одеса 4 червня очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройдуть невеликі дощі з грозами.
Вночі та вранці місцями буде туман, видимість становитиме від 200 до 500 м. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься у межах від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів.
В Одесі температура повітря вночі становитиме від +15 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 вище нуля.
Температура морської води становитиме від +15 до +16 градусів тепла.
Погода у Дніпрі
У Дніпропетровській області та місті Дніпро 4 червня буде хмарно з проясненнями. Ніч мине без опадів, проте вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура по області коливатиметься вночі від +11 до +16 градусів тепла, вдень — від +21 до +26 градусів.
У Дніпрі стовпчики термометрів покажуть вночі від +13 до +15 градусів тепла, вдень — від +23 до +25 градусів.
Погода в Харкові
На Харківщині 4 червня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Найближчої ночі в регіоні істотних опадів не передбачається, а стовпчики термометрів покажуть від +10 до +15 градусів тепла.
Вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ із грозою, а повітря прогріється до +19…+24 градусів. Вітер упродовж доби буде змінних напрямків і дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.
У самому Харкові ніч також мине без опадів, температура коливатиметься у межах +12…+14 градусів вище нуля. Вдень у місті очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер буде слабким, змінних напрямків, у межах 3–8 м/с, а стовпчики термометрів піднімуться до цілком комфортних +22…+24 градуси тепла.
Раніше лікарі попередили, що весняні та сезонні алергії загалом можуть вразити сильніше цього року.
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