ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
356
Час на прочитання
4 хв

Україну накриє небезпечний удар стихії: синоптики попередили, де "розгуляється" негода, а де — тепло

В Україні 4 червня очікується потепління, проте синоптики попереджають про шквали та грози.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
В Україні 4 червня потепліє до +27 градусів вище нуля

В Україні 4 червня потепліє до +27 градусів вище нуля / © Pixabay

У четвер, 4 червня, в Україні нарешті потеплішає, проте без парасольок цього дня більшості з нас не обійтися.

Детальний прогноз погоди дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 4 червня стане тепліше. Температура повітря протягом дня буде цілком комфортною і коливатиметься в межах +20…+25 градусів, а на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +27 градусів. Щоправда, не минеться без метеорологічних сюрпризів, адже на Закарпатті та Харківщині буде прохолодніше — всього +16…+19 градусів.

Як зазначає синоптикиня, дощі, переважно короткочасні, в четвер пройдуть по всій території України. У Києві 4 червня також очікується невеликий дощ, але водночас потеплішає до +22 градусів вище нуля.

Як прогнозує синоптикиня Наталія Птуха, цього тижня погода в Україні буде доволі мінливою, тож сонячні прояснення постійно чергуватимуться з короткими дощами та грозами. Попри це вже найближчим часом у більшості областей запанує приємне літнє тепло.

Зокрема, 4 червня парасольки знадобляться мешканцям практично всіх регіонів, а подекуди прогримлять грози. Денна температура водночас становитиме близько +23 градусів тепла, тоді як у південній частині країни повітря прогріється до +27 вище нуля.

Ближче до вихідних спека лише посилиться. Уже в п’ятницю термометри покажуть до +27, а в суботу та неділю в більшості областей очікується від +20 до +26. На півдні та південному сході країни буде ще тепліше — там стовпчики піднімуться до +29. Ця тенденція збережеться і на початку наступного тижня, ба більше, в південних областях позначки місцями сягнуть справжніх літніх +30 градусів тепла.

Ближче до вихідних спека в Україні посилиться / © Pixabay

Ближче до вихідних спека в Україні посилиться / © Pixabay

За даними Українського гідрометцентру, 4 червня в країні буде хмарно з проясненнями.

Вночі в північних, більшості центральних областей, вдень в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі. Вночі та вранці на півдні країни і в Карпатах подекуди буде туман.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22…+27 вище нуля. У західних і північних областях буде дещо прохолодніше — там очікується від +18 до +23 градусів тепла.

Погода в Україні 4 червня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 червня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають, що вдень 4 червня у західних областях прогримлять грози, там оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про грози в західних областях України / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про грози в західних областях України / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 4 червня буде хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься у межах від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла, вдень — від +21 до +23 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 4 червня погоду визначатиме вплив атмосферних фронтів, повідомляють синоптики. За даними метеорологів, очікується мінлива погода, вночі місцями, вдень по всій території пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Вночі та вранці місцями буде туман. Вітер дутиме південно-східний з переходом на західний зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі коливатиметься у межах від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +11 до +13 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів.

Погода в Одесі

На Одещині та в місті Одеса 4 червня очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройдуть невеликі дощі з грозами.

Вночі та вранці місцями буде туман, видимість становитиме від 200 до 500 м. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у межах від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +15 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 вище нуля.

Температура морської води становитиме від +15 до +16 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 4 червня буде хмарно з проясненнями. Ніч мине без опадів, проте вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура по області коливатиметься вночі від +11 до +16 градусів тепла, вдень — від +21 до +26 градусів.

У Дніпрі стовпчики термометрів покажуть вночі від +13 до +15 градусів тепла, вдень — від +23 до +25 градусів.

Погода в Харкові

На Харківщині 4 червня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Найближчої ночі в регіоні істотних опадів не передбачається, а стовпчики термометрів покажуть від +10 до +15 градусів тепла.

Вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ із грозою, а повітря прогріється до +19…+24 градусів. Вітер упродовж доби буде змінних напрямків і дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

У самому Харкові ніч також мине без опадів, температура коливатиметься у межах +12…+14 градусів вище нуля. Вдень у місті очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер буде слабким, змінних напрямків, у межах 3–8 м/с, а стовпчики термометрів піднімуться до цілком комфортних +22…+24 градуси тепла.

Раніше лікарі попередили, що весняні та сезонні алергії загалом можуть вразити сильніше цього року.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
356
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie