Україну накриє негода: де будуть сильні грози, град і шквали

Негода 29 липня. / © Unsplash

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У вівторок, 29 липня, в низці областей України будуть грози та шквали. Оголошено штормове попередження через негоду.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

29 липня в Україні, крім більшості районів Лівобережжя, будуть грози. У Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях прогнозують значні дощі.

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Окрім того, вдень у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Як повідомлялося, погода в Україні 29 липня буде нестійкою через вплив атмосферних фронтів та великої області циклону. На півдні, сході, в Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях погода залишиться переважно сухою, а повітря прогріється до +36 градусів.

Дата публікації 13:18, 26.07.25 Кількість переглядів 3 Рекордна спека у резиденції Санта-Клауса та прогноз погоди в Україні