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Україну накриє негода: де будуть сильні грози, град і шквали
Оголошений І рівень небезпеки.
У вівторок, 29 липня, в низці областей України будуть грози та шквали. Оголошено штормове попередження через негоду.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
29 липня в Україні, крім більшості районів Лівобережжя, будуть грози. У Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях прогнозують значні дощі.
Окрім того, вдень у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди град та шквали 15-20 м/с.
Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
Як повідомлялося, погода в Україні 29 липня буде нестійкою через вплив атмосферних фронтів та великої області циклону. На півдні, сході, в Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях погода залишиться переважно сухою, а повітря прогріється до +36 градусів.