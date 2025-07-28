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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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190
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Україну накриє негода: де будуть сильні грози, град і шквали

Оголошений І рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Гроза

Негода 29 липня. / © Unsplash

У вівторок, 29 липня, в низці областей України будуть грози та шквали. Оголошено штормове попередження через негоду.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

29 липня в Україні, крім більшості районів Лівобережжя, будуть грози. У Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях прогнозують значні дощі.

Окрім того, вдень у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Як повідомлялося, погода в Україні 29 липня буде нестійкою через вплив атмосферних фронтів та великої області циклону. На півдні, сході, в Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях погода залишиться переважно сухою, а повітря прогріється до +36 градусів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
190
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