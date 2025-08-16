ТСН у соціальних мережах

Україну накриє негода: де будуть сильні грози, град і шквали

Оголошений І рівень небезпеки у деяких областях.

Олена Капнік
Негода.

Негода. / © pixabay.com

У неділю, 17 серпня, в низці областей України будуть грози та шквали. Оголошено штормове попередження через негоду.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

“17 серпня у північних, вдень і в більшості центральних областей, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с”, - наголосили синоптики.

Прогноз погоди на 17 серпня. / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що Україну накриє похолодання після тривалого періоду спеки. На зміну погодних вплине наближення холодного атмосферного фронту із Західної Європи.

