- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 479
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну накриє негода: де будуть сильні грози, град і шквали
Оголошений І рівень небезпеки у деяких областях.
У неділю, 17 серпня, в низці областей України будуть грози та шквали. Оголошено штормове попередження через негоду.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
“17 серпня у північних, вдень і в більшості центральних областей, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с”, - наголосили синоптики.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що Україну накриє похолодання після тривалого періоду спеки. На зміну погодних вплине наближення холодного атмосферного фронту із Західної Європи.