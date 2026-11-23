Погода в Україні зміниться / © ТСН

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До України йде похолодання, а разом із ним — перші ознаки наближення зими. Погоду визначатиме південний циклон, який принесе мокрий сніг, дощ, сильний вітер і слизькі дороги. Найскладніша ситуація очікується в центральних, південних та східних областях.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Погода в Україні 23–24 листопада: де очікуються мокрий сніг і сильний вітер

За словами Наталки Діденко, новий тиждень принесе суттєву зміну погоди. Південний циклон спричинить опади у вигляді дощу та мокрого снігу, сильний вітер і слизоту на дорогах.

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«Нормальний південний циклон із логічною для нього… мокрий сніг, дощ, каша на дорозі, сильний вітер, слизота — ось якраз!» — написала синоптикиня.

Найбільше негода зачепить центральні, південні та східні області. Водіям і пішоходам варто бути особливо уважними через опади та слизьке дорожнє покриття.

«Дуже обережно в дорозі!» — попередила Діденко.

За прогнозом Наталки Діденко, у вівторок, 24 листопада, циклон переміститься на північний схід, тож погодна ситуація поступово покращиться. Однак найближчої ночі на сході України та Полтавщині ще триватимуть сильні опади.

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Удень мокрий сніг і сніг очікуються на заході та півночі країни. На решті території істотних опадів не прогнозують. Температура повітря і вночі, і вдень становитиме близько нуля градусів, дещо тепліше буде на півдні та південному сході.

У Києві у вівторок, 24 листопада, очікуються сніг і мокрий сніг, а також поривчастий північно-західний вітер. Температура повітря протягом доби триматиметься близько нуля.

Наталка Діденко попереджає, що на дорогах столиці буде слизько. Тож пішоходам варто бути обережними, а водіям — дотримуватися безпечної дистанції та не перевищувати швидкість.

Похолодання в Україні: коли посиляться морози та як зміниться самопочуття

За прогнозом Наталки Діденко, до кінця тижня в Україні стане ще холодніше, а морози посиляться на кілька градусів. Тож теплий одяг знову стане необхідністю.

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«Усі минулорічні гарненькі страшні товсті шапки, дизайнерські пуховички у кроликах, штани, як у діда з баштану, шалики у чотири оберти — все це знадобиться», — пожартувала синоптикиня.

Різка зміна погоди може позначитися й на самопочутті метеочутливих людей. За словами Діденко, у цей період можуть загострюватися хронічні недуги, боліти суглоби, виникати мігрені та коливатися артеріальний тиск.

«Словом, погодка ще та для метеопатів», — зазначила синоптикиня.

Раніше ми повідомляли, що Карпати вже засипало снігом. У неділю, 22 листопада, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до 12 градусів морозу. Крім того, там дув сильний західний вітер зі швидкістю до 17 м/с.

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