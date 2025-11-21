ТСН у соціальних мережах

Україну накриє негода: де очікувати сніг і ожеледицю

Уже від 22 листопада в Україні значно похолоднішає. Синоптики попереджають про негоду.

До України прийде похолодання

22-24 листопада деякі області України накриє негода. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«У зв’язку з переміщенням територіюєю України циклонів у західних областях очікується ускладнення погодних умов: 22-23 листопада випадатиме помірний, місцями значний сніг (утворення снігового покриву висотою 5-15 см, на Львівщині та Івано-Франківщині 20-30 см), спостерігатимуться налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. В Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. 24 листопада послаблення та припинення опадів і явищ, зниження температури до 3-10° морозу», — йдеться у повідомленні.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Раніше синоптик Іван Семиліт розповів, коли до України прийде справжня зима. За його даними, до кінця цього місяця не прогнозують сильний мороз та стійкий сніговий покрив.

