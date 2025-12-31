ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
718
2 хв

Україну накриє негода: де сильно погіршиться погода 31 грудня

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Олена Капнік
Снігопад.

Снігопад. / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

У середу, 31 грудня, низку областей України накриє негода. Синоптики оголосили І рівень небезпеки.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

Сьогодні негода накриє 11 областей. Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.

"Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні у середу, 31 грудня. / © Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні у середу, 31 грудня. / © Укргідрометцентр

У сюжеті ТСН повідомляють, що синоптики прогнозують суттєве похолодання у перші дні нового року. Втім, у новорічну ніч, проти 1 січня, на українців чекає зимова казка. Адже в більшості областей сніжитиме, а місцями навіть добряче замете. На дорогах очікується ожеледиця.

В ніч проти 1 січня температура повітря у деяких регіонах може знизитися до рекордних мінусових позначок. Зокрема, -16° очікують у Карпатах. На решті територій країни стовпчики термометрів покажуть від -7° до -12°. Тим часом на півдні прогнозують 2° тепла.

Зауважимо, у горах відбувається ускладнення погодних умов. Рятувальники Прикарпаття просять туристів утриматися від виходів на високогір’я. Станом на ранок на горі Піп Іван хмарно, а також обмежена видимість. На горі сніжить, вітер південно-західний 15–17 м/с. Температура повітря опустилася до –17°.

Гора Піп Іван. / © ДСНС в Івано-Франківській області

Гора Піп Іван. / © ДСНС в Івано-Франківській області

Нагадаємо, синоптики "Укргідрометцентру" повідомили, якою буде погода у січні 2026-го. Зазначається, що у перший місяць нового року середня місячна температура буде нижчою за норму. Щодо опадів, то в перший місяць нового року їхня кількість не буде перевищувати норму.

