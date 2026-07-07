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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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175
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Україну накриє негода — грози, дощі та сильний вітер: де буде небезпечно

Жовтий рівень небезпеки оголосили у Києві та області через погіршення погоди. Очікуються грози, дощі та сильний вітер.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Україну накриє негода — грози, дощі та сильний вітер: де буде небезпечно

Погода / © pexels.com

У Києві та Київській області оголосили перший рівень небезпечності (жовтий) через погіршення погодних умов.

Про це попередив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом, 8 липня в столиці та області очікуються грози, короткочасні дощі, а також пориви вітру 15–20 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Київ / © Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Київ / © Укргідрометцентр

Через негоду мешканців закликають бути уважними та дотримуватися правил безпеки. Сильний вітер може призвести до падіння гілок дерев, пошкодження легких конструкцій та ускладнення дорожнього руху.

Укргідрометцентр зазначає, що погодні умови можуть негативно вплинути на роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також спричинити труднощі для транспорту.

Синоптики звернулися до українців через негоду

Фахівці рекомендують під час негоди не паркувати автомобілі під деревами та рекламними конструкціями, уникати перебування поблизу ліній електропередач і за можливості обмежити перебування на вулиці під час грози.

Нагадаємо, тиждень розпочався із попередження про негоду, що очікується майже по всій Україні.

Синоптики говорили про погіршення погодних умов, а саме дощі та грози та інші небезпечні метеорологічні явища.

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Дата публікації
Кількість переглядів
175
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