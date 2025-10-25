ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
63
1 хв

Україну накриє негода: прогноз на 26 жовтня

У неделію буде відносно тепло, але очікуються дощі та вітер.

Анастасія Павленко
Погода зміниться

Погода зміниться / © pixabay.com

У неділю, 26 жовтня, у більшості областей України очікуються дощі та сильні пориви вітру.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Уночі у західних, Чернігівській, Сумській областях, вдень крім сходу, невеликі, в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірні дощі.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

У Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ, температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві в ніч проти неділю без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

Раніше синоптики повідомили, що Україну накриє холодний атмосферний фронт, тому погодні умови зіпсуються.

