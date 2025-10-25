- Дата публікації
-
- Укрaїнa
- 63
- 1 хв
Україну накриє негода: прогноз на 26 жовтня
У неделію буде відносно тепло, але очікуються дощі та вітер.
У неділю, 26 жовтня, у більшості областей України очікуються дощі та сильні пориви вітру.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Уночі у західних, Чернігівській, Сумській областях, вдень крім сходу, невеликі, в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірні дощі.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.
У Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ, температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.
У Києві в ніч проти неділю без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.
Раніше синоптики повідомили, що Україну накриє холодний атмосферний фронт, тому погодні умови зіпсуються.