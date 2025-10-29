ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
471
1 хв

Україну накриє негода — прогноз синоптиків на 29 жовтня

29 жовтня українців чекають дощі, шквали та різкі перепади температури.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Погода в Україні

Погода в Україні / © unsplash.com

У середу, 29 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність із періодичними дощами. Опади прогнозують майже на всій території, окрім більшості південних областей. Уночі на Закарпатті можливий помірний дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер переважно південно-західного напрямку, швидкістю 7–12 м/с. У західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями можливі сильні пориви — до 20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2…+7°C, удень — +8…+13°C. На Закарпатті та в південних регіонах — тепліше, до +16°.

У Карпатах прогнозують складні погодні умови: вночі сніг, удень — мокрий сніг із дощем, вітер посилюватиметься до 22 м/с. Температура коливатиметься від -3°C уночі до +6°C вдень.

Погода в Україні 29 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 29 жовтня / © Укргідрометцентр

У Києві та області 29 жовтня також буде хмарно з проясненнями та невеликим дощем. Вітер — південно-західний, 7–12 м/с. У столиці вночі +4…+6°C, удень +10…+12°, в області — вночі +2…+7°C, вдень +8…+13°C;

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталія Діденко зазначила, що в Україні 29 жовтня очікуються дощі різної інтенсивності — від невеликих до помірних.

