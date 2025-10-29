Погода в Україні / © unsplash.com

У середу, 29 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність із періодичними дощами. Опади прогнозують майже на всій території, окрім більшості південних областей. Уночі на Закарпатті можливий помірний дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер переважно південно-західного напрямку, швидкістю 7–12 м/с. У західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями можливі сильні пориви — до 20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2…+7°C, удень — +8…+13°C. На Закарпатті та в південних регіонах — тепліше, до +16°.

У Карпатах прогнозують складні погодні умови: вночі сніг, удень — мокрий сніг із дощем, вітер посилюватиметься до 22 м/с. Температура коливатиметься від -3°C уночі до +6°C вдень.

У Києві та області 29 жовтня також буде хмарно з проясненнями та невеликим дощем. Вітер — південно-західний, 7–12 м/с. У столиці вночі +4…+6°C, удень +10…+12°, в області — вночі +2…+7°C, вдень +8…+13°C;

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталія Діденко зазначила, що в Україні 29 жовтня очікуються дощі різної інтенсивності — від невеликих до помірних.