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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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4586
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Україну накриє негода: в яких регіонах будуть дощі та шквали

На сьогодні, 28 червня, в Україні оголошено І рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Гроза.

Гроза. / © pixabay.com

У суботу, 28 червня, в Україні вируватиме негода. Синоптики попереджають про грози та сильні шквали.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За інформацією синоптиків, у західних, Вінницькій та Житомирській областях будуть пориви вітру 15-18 м/с.

У південних, східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях прогнозують грози. На сході та південному сході країни - подекуди град та шквали 15-20 м/с.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні на вихідні в Україні будуть періодичні локальні дощі. Температура повітря невисока, вдень +20+25 градусів, на півдні — +25+29 градусів.

За словами синоптикині Наталії Птухи, до кінця червня не слід очікувати суттєвого зростання температури. Сильна спека прийде до країни вже з початком липня. Але від 29 червня атмосферний тиск почне підвищуватися. Над Європою і Україною зокрема буде встановлюватися антициклональний характер погоди.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4586
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