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Україну накриє негода: в яких регіонах будуть сильні грози
Оголошений І рівень небезпеки.
У вівторок, 22 липня, в низці областей України будуть грози. Оголошено штормове попередження через негоду.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
“22 липня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грози”, - наголошують синоптики.
Оголошений І рівень небезпеки - жовтий.
Як повідомлялося, після значного похолодання в Україні знову посилиться спека до +36°C. 22 липня температура повітря на півдні України, місцями на сході та у центрі становитиме +32+36 градусів. У північних областях очікується +28+32 градуси. Водночас у центрі країни трохи свіжіше буде у Вінницькій області — +28+29 градусів.