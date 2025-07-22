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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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607
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Україну накриє негода: в яких регіонах будуть сильні грози

Оголошений І рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Україну накриє негода.

Україну накриє негода. / © pixabay.com

У вівторок, 22 липня, в низці областей України будуть грози. Оголошено штормове попередження через негоду.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

“22 липня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грози”, - наголошують синоптики.

Оголошений І рівень небезпеки - жовтий.

Негода в Україні 22 липня. / © Укргідрометцентр

Негода в Україні 22 липня. / © Укргідрометцентр

Як повідомлялося, після значного похолодання в Україні знову посилиться спека до +36°C. 22 липня температура повітря на півдні України, місцями на сході та у центрі становитиме +32+36 градусів. У північних областях очікується +28+32 градуси. Водночас у центрі країни трохи свіжіше буде у Вінницькій області — +28+29 градусів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
607
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