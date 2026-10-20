Україну накриє нова хвиля “бабиного літа”, але синоптики забили на сполох через небезпеку: які міста “накриє” (мапа)

Собака в осінньому листі / © Pixabay

Реклама

Найближчими днями в Україні утримуватиметься тепла погода, хоча в окремих регіонах можливі невеликі дощі та ранкові тумани.

Детальний прогноз погоди в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Погода в Україні найближчими днями

Українська синоптикиня Наталка Діденко прогнозує теплу погоду в Україні 21 жовтня. Температура повітря упродовж дня в більшості областей очікується від +13 до +18 градусів вище нуля. На заході та півдні країну буде подекуди від +18 до +22 градусів вище нуля.

Реклама

«І такий температурний рахат-лукум триватиме до суботи й неділі. Якихось серйозних дощів не очікується, хіба періодично невеликі і дуже локально», — прогнозує синоптикиня.

Дощі 21 жовтня пройдуть на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та подекуди у східних областях, також у кількох регіонах країни будуть тумани.

У Києві завтра очікується тепла погода з максимальною температурою повітря до +14…+15 градусів вище нуля, опадів не передбачається.

За словами синоптика Ігоря Кібальчича, до кінця жовтня в Україні утримуватиметься тепле та переважно сухе бабине літо з температурою на кілька градусів вищою за норму, передає «Telegraf». За його словами, у третій декаді переважатиме східний вітер і суха погода. Невеликі дощі очікуються лише на заході 22–23 та 26–27 жовтня, а на Правобережжі можливі тумани.

Реклама

Як прогнозує метеоролог, до 25 жовтня денне тепло сягатиме +13…+20 градусів вище нуля, а вночі буде в межах +6…+13 градусів тепла (лише на заході 23 жовтня похолоднішає до +8…+13 градусів тепла).

Кібальчич попереджає, що від 26 жовтня почнеться поступове зниження температури: нічні показники впадуть до +1…+7 градусів тепла, а на півночі можливі заморозки. Втім, удень залишатиметься помірно тепло — від +11 до +16 градусів вище нуля, а в Криму — очікується до +19 градусів вище нуля.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що до кінця поточного тижня доступ арктичного холоду залишатиметься заблокованим.

«Вітри продовжать постачати прогріте повітря, але вже із Середземномор’я та Балкан. Істотних опадів не очікуємо. Температура вночі 7-12º, вдень 13-18º», — прогнозує Постригань.

Реклама

Погода в Україні 21 жовтня

За даними Укргідрометцентру, 21 жовтня в Україні очікується сприятлива та тепла погода. Потужний північно-східний антициклон принесе зростання атмосферного тиску, тому в більшості регіонів опадів не передбачається, лише місцями можливий невеликий дощ, крім заходу та південного заходу.

Погода в Україні 21 жовтня / © Укргідрометцентр

Переважатиме південно-східний вітер зі швидкістю 5–10 м/с, а на заході — до 7–12 м/с. Завдяки теплій повітряній масі вночі стовпчики термометрів покажуть +6…+11 градусів тепла (у Карпатах очікується близько +0…+5 градусів тепла), а вдень повітря прогріється до +12…+17 градусів вище нуля. Найтепліше буде на півдні та Закарпатті, де температура сягатиме +20 градусів вище нуля.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні: вночі та вранці 21 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у південних та більшості центральних областей очікується туман, видимість становитиме 200-500 м. У зв’язку із цим регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», — зазначають метеорологи.

Синоптики попереджають про туман у низці областей Україні 21 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 21 жовтня буде хмарно із проясненнями. В Києві опадів не передбачається, проте по області місцями очікуються невеликі дощі.

Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від + 9 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +15 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 21 жовтня погоду визначатиме теплий сектор циклону над північчю Італії. У регіоні буде хмарну із проясненнями та без істотних опадів. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман.

Вітер дутиме південно-східний, вночі буде зі швидкістю 5-10 м/с, вдень очікується від 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +19 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі коливатиметься від +6 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +17 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 21 жовтня буде хмарно та з проясненнями. Очікується невеликий, місцями значний дощ. Вночі та вранці подекуди зберігатиметься туман.

Вітер дутиме східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

вночі від +7 до +12 градусів тепла;

вдень очікується від +15 до +20 градусів тепла.

У Дніпрі температура повітря коливатиметься:

вночі від +10 до +12 градусів тепла;

вдень очікується від +17 до +19 градусів вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 21 жовтня буде хмарно та з проясненнями. Істотних опадів не передбачається, вночі та вранці зберігатиметься туман.

Вітер дутиме південний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +19 градусів вище нуля.

На автошляхах області вночі та вранці буде туман, видимість становитиме 200-500 м.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +17 градусів вище нуля.

Погода у Харкові

На Харківщині 21 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Очікується невеликий дощ, а вітер дутиме східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +9 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +15 градусів вище нуля.

Раніше синоптик розповів, якої погоди очікувати в Україні до кінця тижня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів

Новини партнерів