Україну накриє нова хвиля холоду: метеорологиня назвала дати

Потепління, що прийшло до України, буде не довгим. Вже на початку лютого очікується нова хвиля похолодання.

Про це повідомила керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в в коментарі «Погода УНІАН».

«Попередньо, практично від 1 доо 5 лютого морози повернуться. Особливо — захід, північ і центральні області — може бути, якщо під час проясненнях, місцями 20 градусів морозу, а так -13°…-18° (уночі — Ред)», — сказала експертка.

Денна температура становитиме від 8 до 14 градусів морозу.

«Тобто такі морози, як були у нас», — наголосила Голеня.

За словами метеорологині, водночас на півдні та сході буде тепліше. В цих областях очікуються невеликі морози. Зокрема, вдень температура повітря буде близько нуля або «зовсім слабкий мінус».

Нагадаємо, раніше синоптик Віталій Постригань попередив про зміну погоди від 26 січня. Так, активні атлантичні циклони принесуть потепління, яке супроводжуватиметься небезпечними погодними явищами: від мокрого снігу до крижаного дощу. Водночас сніговий покрив суттєво зменшиться, місцями зійде повністю.

