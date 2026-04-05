Україну накриє нова хвиля похолодання: синоптики попередили про арктичне вторгнення та повернення снігу

Погода в Україні різко зміниться в понеділок, 6 квітня

Цими вихідними Україна опинилась під впливом антициклону, який приніс майже літнє тепло, хоча в окремих регіонах у неділю можливі дощі та тумани. Однак синоптики радять не ховати теплий одяг, адже до країни суне сильне похолодання з нічними заморозками.

Вербна неділя: затишшя перед бурею

На Вербну неділю, 5 квітня, в Україні ще втримається тепла та переважно сонячна погода. Як зазначила синоптикиня Наталка Діденко, температура повітря коливатиметься в межах +12…+19 градусів, хоча атмосферний спокій порушуватиме рвучкий північно-західний вітер. Водночас вона застерегла, що похолодання прийде з вівторка, а в середині наступного тижня є висока ймовірність мокрого снігу.

Ці дані підтвердили і в Українському гідрометцентрі. У неділю очікується мінлива хмарність без опадів, лише на південному сході та сході вночі пройде невеликий дощ. Температура вночі становитиме +2…+7°, а вдень повітря прогріється до +11…+16°, тоді як у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті стовпчики термометрів злетять до +19°.

Циклон «Rapunzel» та арктичний холод

Погодна ідилія закінчиться вже в понеділок, 6 квітня. Про різку зміну синоптичних процесів попередив Віталій Постригань. Хоча вдень у понеділок ще буде тепло до +18…+20°, погожий антициклон поступиться місцем активному північному циклону «Rapunzel». Фронтальні розділи принесуть короткочасні дощі з грозами і відкриють шлях вторгненню полярного холоду.

У період 7–9 квітня встановиться вкрай некомфортна погода з дощами та нічним мокрим снігом. Середньодобова температура впаде до рівня середини березня: вночі очікуються заморозки до 0…-5°, а вдень стовпчики термометрів покажуть скромні +3…+8°. Синоптик наголошує, що це є смертельною загрозою для садів, адже мороз вдарить саме в період цвітіння абрикос.

Офіційне попередження: сильні заморозки по всій країні

Через стрімке похолодання Укргідрометцентр оголосив І (жовтий) рівень небезпеки одразу в кількох регіонах. Вночі 6 квітня у східних регіонах, а також у Сумській та Полтавській областях на поверхні ґрунту очікуються сильні заморозки від 0 до 3 градусів.

Вже наступної доби крижаний подих Арктики просунеться далі. Як зазначили метеорологи, вночі 7 квітня заморозки на ґрунті (0-3°) скують західні, північні, а також Вінницьку та Черкаську області.

Погода в Києві та області

У столиці та Київській області 5 квітня очікується мінлива хмарність без опадів. Фахівці прогнозують північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становитиме +2…+7°, вдень +11…+16°. Безпосередньо у Києві вночі буде +5…+7°, а вдень комфортні +13…+15°.

Однак тепло затримається ненадовго. Вже вночі 7 квітня по території Київщини очікуються небезпечні метеорологічні явища — на поверхні ґрунту вдарять заморозки 0-3°, через що в регіоні оголошено жовтий рівень небезпечності.

Погода у Львові

Львівщина 5 квітня зустріне хмарною з проясненнями погодою та без істотних опадів. Місцевий гідрометцентр повідомляє про слабкий туман вночі та вранці. Вітер змінюватиме напрямок із західного на південно-західний і буде досить рвучким — від 9 до 14 м/с.

Температурні показники в регіоні будуть по-справжньому весняними. По області вночі прогнозують +1…+6°, вдень повітря прогріється до +15…+20°. У самому місті Лева вночі стовпчики термометрів покажуть +2…+4°, а вдень мешканців порадують літні +18…+20°.

Погода в Одесі

В Одеській області неділя мине під знаком мінливої хмарності та відсутності суттєвих опадів. Одеські синоптики інформують, що видимість на автошляхах регіону буде доброю, а вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 7-12 м/с.

Температурний фон на півдні залишатиметься високим. По області вночі очікується +3…+8°, вдень повітря прогріється до +16…+21°. Безпосередньо в Одесі вночі температура не опуститься нижче +6…+8°, а вдень становитиме приємні +16…+18°.

Погода у Харкові

Харківщина 5 квітня перебуватиме в зоні мінливої хмарності без опадів, зі слабким ранковим туманом. Метеорологи регіону опублікували прогноз, згідно з яким по області вночі буде +4…+9°, вдень +12…+17°. У самому Харкові вночі +6…+8°, вдень +15…+17°.

Проте вже 6 квітня погодні умови стрімко погіршаться: вдень місцями піде дощ, а пориви південно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/с. Нічна температура впаде до +1…+6°, на ґрунті можливі заморозки 0-3°. 7 квітня дощі посиляться, а вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище +8…+13°.

Погода в Дніпрі

У Дніпрі та по області 5 квітня очікується мінлива хмарність. За даними місцевих експертів, які вони надали на своїй сторінці, вночі у місті та подекуди в регіоні можливий невеликий дощ, проте вдень опадів не передбачається. Вітер північно-західний, помірний, 7-12 м/с.

Нічні температури по області триматимуться в межах +2…+7°, вдень стовпчики термометрів покажуть +12…+17°. У місті Дніпро вночі очікується +5…+7°, а вдень температура повітря коливатиметься у межах +14…+16°.

Нагадаємо, вчені попереджають, навіть якщо людству вдасться утримати глобальне потепління на «помірному» рівні, планету все одно можуть накрити екстремальні посухи, руйнівні повені та масштабні лісові пожежі.