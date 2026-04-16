Україну накриє нова хвиля заморозків і холоднечі: синоптик назвав дату ще одного удару стихії

Україну сколихнула чергова хвиля погодних «страшилок». Після прогнозів про небувалі морози телеграм-канали почали розповсюджувати інформацію про літню спеку до +45 градусів і катастрофічну засуху. Проте фахівці закликають не панікувати та вмикати критичне мислення.

За словами синоптика Віталія Постриганя, повідомлення про неймовірну спеку, якими рясніють месенджери, не мають під собою наукового підґрунтя. Посилання на міфічних «лжепророків» і провокаторів лише створюють зайвий хайп у Мережі.

«Телеграм-лякалки про +40 і навіть +45 у поєднанні з жорсткою засухою — не просто передчасно, от це повна нісенітниця. Науково обґрунтованих і методично забезпечених прогнозів на літо ще немає. Сезонні прогнози орієнтують на тенденції та ймовірності», — наголосив він.

Водночас кліматичний аналіз за останні 30 років підтверджує, що літо в Україні, зокрема на Черкащині, стало на 1,5° теплішим. Кількість аномально спекотних днів (вище +30°) збільшилася майже вдвічі — від 11 до 21. Проте синоптик підкреслює: літом буде літо, і спека разом із грозами та градом є нормальною ситуацією, а не аномалією.

Постригань стверджує, що замість очікуваної спеки середина весни готує українцям нестійку погоду. Синоптичну ситуацію наразі визначають циклони. У п’ятницю та суботу, 17–18 квітня, циклонічні вихори над Білоруссю і Туреччиною принесуть до більшості регіонів короткочасні дощі, місцями з грозами.

Нічна температура триматиметься в межах 3–8° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 12–17°. Тим, хто планує вихідні на природі, варто врахувати ці погодні зміни.

Суттєва зміна погоди відбудеться у неділю, 19 квітня. Саме на Провідну неділю до України почне надходити сухе арктичне повітря, що супроводжуватиметься посиленим вітром.

«У Провідну неділю, 19 квітня, розпочнеться хвиля холоднечі, відносної. З посиленим вітром надходитиме сухе арктичне повітря. Температура вночі 2–7º тепла, вдень — 10–15º. Місцями випадатиме невеликий дощ», — зазначив синоптик.

Найнеприємніший сюрприз погода готує на початок нового робочого тижня. За попередніми розрахунками фахівців, адвекція холоду лише посилюватиметься. Це може призвести до небезпечних метеорологічних явищ, які загрожують майбутньому врожаю.

«На початку нового робочого тижня адвекція холоду посилиться. Температура вночі 2–7º тепла, на ґрунті, в понижених формах рельєфу можливі заморозки 0–3°, вдень усього 9–14º тепла», — попередив Постригань.

Київ та область: опади під контролем

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у п’ятницю, 17 квітня, на Київщині пануватиме атмосферний фронт.

Ніч і ранок: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура по області 3–8°, у Києві 6–8°.

День: без опадів. Температура в області 11–16°, у столиці 14–16°. Вітер північно-західний, до 10 м/с.

Західна Україна та Карпати: лавинна небезпека

Львівський регіональний центр із гідрометеорології повідомляє, що погоду в регіоні визначатиме тилова частина циклону над Валдайською височиною.

Львів: 17 квітня вночі без опадів, вдень — короткочасний дощ. Температура вночі 4–6°, вдень 14–16°.

Закарпаття: на високогір’ї східної частини області 16–17 квітня оголошено значну сніголавинну небезпеку — 3 рівень. Причиною стали відлига та випадіння опадів.

Південь та Одещина: тумани й морський бриз

Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів попереджає водіїв Одещини про небезпеку на дорогах.

Одеса: 17 квітня мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура вдень 14–16°.

Область: вночі та вранці місцями тумани (видимість 200–500 м), місцями невеликий дощ. Денна температура — до приємних 19° тепла.

Дніпропетровщина: заморозки на ґрунті

За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, на мешканців області чекає підступна ніч.

17 квітня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі по області всього +2–7°, але місцями на поверхні ґрунту заморозки 0–2°. Вдень повітря прогріється до 14–19°.

Харківщина: штормовий вітер і грози

Найдинамічніша ситуація у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

17 квітня: вдень місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний, з поривами 15–20 м/с. Температура вдень до +20°.

18–19 квітня: хмарно, дощ, похолодання до 9–14° вдень.

20 квітня: на поверхні ґрунту заморозки 0–3°.

21 квітня: чергова хвиля дощів і падіння денної температури до рекордних 5–10° тепла.

Синоптики закликають українців планувати вихідні на відкритому повітрі з урахуванням того, що на Провідну неділю з півночі надійде хвиля арктичного повітря, яка принесе похолодання по всій території країни.