Україну накриє новий циклон: які регіони потраплять під удар

Сніг / © Associated Press

В Україну знову заходить південний циклон. 18 лютого більшість регіонів накриють опади, ожеледиця та рвучкий вітер. Водночас стійке потепління очікується лише наприкінці тижня

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

«Цього разу його траекторія пролягатиме трохи південніше, тому захід та північ 18-го лютого він зачепить, але, сподіваюсь, не надто сильними опадами. Хоча сніг, ожеледиця та рвучкий вітер завтра тут очікуються», — розповіла синоптикиня.

Найбільш складними будуть погодні умови у центральних регіонах. Там прогнозують сніг, мокрий сніг із дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь і сильний північно-східний вітер. Схід України також опиниться під впливом негоди, хоча там переважатимуть дощі.

У південних областях очікуються дощі, на Одещині — з мокрим снігом. Синоптики попереджають про штормовий вітер і сильні опади.

Температура повітря найближчої ночі становитиме -5…-9 градусів, у північних областях похолодає до -10…-15. Удень 18 лютого прогнозують -2…-7 градусів, на півдні, південному сході та Закарпатті — 0…+3, у Криму — +5…+10 градусів.

Найближчими днями збережуться коливання слабких і помірних морозів. Водночас стійкіше потепління з відлигою очікується з 22–23 лютого.

Погода в Києві

У столиці сніг очікується ближче до вечора 18 лютого. На дорогах можлива ожеледиця. Найближчої ночі температура знизиться до -12 °C, удень прогнозують близько -8 °C.

Наслідки негоди в Україні

Нагадаємо, через різке потепління та інтенсивне танення снігу в кількох регіонах України зафіксовано масштабні підтоплення. Найбільше постраждали Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Харківська та Одеська області. Вода залила двори, підвали, дороги та подекуди житлові будинки.

На Полтавщині через поєднання дощу й талого снігу вода не вбирається у промерзлий ґрунт, що призвело до підтоплення приватних домоволодінь. У Кіровоградській області в 25 громадах затопило дворогосподарства, а в Кропивницькому вода дісталася притулку для тварин, де перебувають майже 200 собак.

На Харківщині підтоплення зафіксовано в Ізюмському, Берестинському та Харківському районах — зокрема в Ізюмі, Барвінковому, Південному, а також у низці селищ. На Одещині постраждали десятки населених пунктів у Роздільнянському та Березівському районах, підтоплено понад півтори сотні будинків.