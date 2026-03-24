Україну накриє новий удар стихії: синоптик назвав дату ще одного похолодання

Березень продовжує радувати українців весняним теплом, проте наприкінці місяця синоптична ситуація дещо зміниться. Погожий початок весни переб’є короткочасне похолодання.

Про це повідомив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

За прогнозами фахівця, у найближчі три доби атмосферний тиск в Україні поступово знижуватиметься. Незважаючи на це, у більшості областей погоду все ще визначатиме поле підвищеного тиску, тому суттєвих опадів не передбачається. Проте деякі регіони все ж відчують вплив вологих повітряних мас.

«Лише на південному сході країни відчуватиметься вплив області зниженого тиску з Чорного моря, що зумовить там місцями невеликий дощ», — зазначив Семиліт.

Нічне похолодання та вітер

Найближчими днями характер погоди змінить північно-східний вітер. Він принесе в Україну прохолоднішу повітряну масу, що призведе до зниження температури в нічний час. У деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться нижче нуля.

У наступні три доби вночі очікується температура від +3° до -2°. Винятком стане лише південна частина країни, де збережеться додатна температура.

Коли повернеться справжнє тепло

Синоптик заспокоює: похолодання буде нетривалим. Уже з 26 березня весняне тепло почне повертатися на всю територію України без винятку.

«На додатну температуру 26 березня вже розраховуємо повсюди по території України. Вдень прогнозуємо поступове наростання тепла», — підкреслив експерт Гідрометцентру.

Так, з 26 березня нічні показники зростуть до +1°…+6°. Денна ж температура по всій країні буде доволі комфортною — повітря прогріється від +11° до +19°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що початок наступного тижня потішить українців теплом, але ближче до вихідних стане холодніше і почнуться опади.