Укрaїнa
724
1 хв

Україну накриє похолодання: як зміниться погода наступного тижня

Після тривалого періоду спеки до України прийде різке похолодання. Температура повітря у низці регіонів знизиться.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Вихідні в Україні будуть комфортними

Вихідні в Україні будуть комфортними / © Pixabay

На початку наступного тижня в Україні очікується зміна погодних умов через наближення холодного атмосферного фронту із Західної Європи. У деяких областях можливі сильні пориви вітру та грози.

Про це повідомила синоптикиня «Українського гідрометцентру» Наталія Птуха, пише ICTV.

За її даними, антициклон поступово втрачає свої позиції.

16 серпня вдень фронт зачепить Волинь, а 17 серпня західні області.

18 серпня він пошириться на більшість регіонів, окрім півдня та південного сходу країни.

«Атмосферний фронт принесе короткочасні дощі та грози, місцями град і шквали», — додала вона.

Раніше повідомлялося, що субота потішить українців теплом, а в деяких регіонах навіть спекою, оскільки температура повітря коливатиметься від +25 до +32 градусів. Найспекотніше буде на Закарпатті, де очікується від +25 до +32 градусів.

У неділю, за даними синоптиків, на заході та півночі країни температура повітря знизиться до +22 +26, що зумовлено проходженням атмосферного фронту.

