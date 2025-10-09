ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
181
1 хв

Україну накриє похолодання та заллє дощами: прогноз на 9 жовтня

В Україні, за даними синоптиків, сьогодні погодні умови зіпсуються — дощі та прохолода.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні дощитиме

В Україні дощитиме / © Associated Press

Сьогодні, 9 жовтня, в Україні очікуються хмарність, а також помірні та значні опади.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Удень місцями в східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях пройдуть значні дощі, подекуди з грозами. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

«В Україні, крім крайнього заходу, помірні дощі, вночі на Одещині, вдень місцями в східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях значні дощі, подекуди грози», — йдеться в повідомленні.

Температура у західних областях вдень очікується в межах +11…16°С, трохи тепліше буде на південному сході країни, там стовпчики термометрів сягатимуть +16…21°С.

У Києві буде хмарно, помірний дощ. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. У столиці буде сьогодні +11…13°С.Температура по Київській області вдень +11…16°С.

Раніше синоптикиня повідомила, чи буде ця осінь теплою. А народний метеоролог із Волині Володимир Деркач дав цікавий прогноз, яким буде жовтень в Україні.

