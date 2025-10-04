ТСН у соціальних мережах

Україну накриє похолодання з дощами: коли і де зміниться погода 5 жовтня

У неділю, за даними синоптиків, знову дощитиме. У Карпатах — легкий мороз.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Погода зіпсується

© unsplash.com

У неділю, 5 жовтня, вдень у східних областях України місцями — значні дощі. Лише у більшості південних областей вдень без істотних опадів.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Уночі та вранці в західних та північних областях місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° тепла, вдень 11-16°, на півдні та сході країни до 18°. У західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

На високогір’ї Карпат мокрий сніг та дощ, температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.

В Києві — дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 13-15°.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що вихідними температура підвищиться ще на кілька градусів завдяки надходженню південних повітряних мас.

