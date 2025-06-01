- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2103
- Час на прочитання
- 2 хв
Україну накриє потужна магнітна буря — як її пережити
Землю накриє потужна магнітна буря, яка може вплинути на людей. Намагайтеся уникати фізичних навантажень, а також будьте уважні до свого самопочуття.
У неділю, 1 червня, очікується магнітна буря червоного рівня з К-індексом 4,7, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Напередодні сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoagent.
За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С та чотири спалахи класу М, найбільший з яких М8,2.
Сонячні спалахи M-класу є середніми. Спалах М8,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.
Що потрібно робити в період магнітної бурі
Стежити за самопочуттям: будьте уважні до сигналів вашого тіла та емоційних станів під час магнітної бурі.
Приділити увагу здоров’ю та відпочинку: можливо, вам знадобиться більше відпочинку і релаксації під час магнітної бурі. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров’я, приділяйте час для сну, займайтеся розслаблювальними практиками, такими як йога або медитація.
Уникайте стресу і напруги: намагайтеся уникати ситуацій, які можуть викликати стрес або напругу. Це може включати в себе уникнення конфліктних ситуацій або перевантажень роботи в період магнітної бурі.
Проведіть час на свіжому повітрі: для деяких метеозалежних людей перебування на свіжому повітрі може допомогти пом’якшити негативні ефекти магнітної бурі. Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися і поліпшити ваше самопочуття.