Магнітна буря / © Associated Press

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У неділю, 1 червня, очікується магнітна буря червоного рівня з К-індексом 4,7, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Напередодні сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoagent.

За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С та чотири спалахи класу М, найбільший з яких М8,2.

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Сонячні спалахи M-класу є середніми. Спалах М8,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Що потрібно робити в період магнітної бурі

Стежити за самопочуттям: будьте уважні до сигналів вашого тіла та емоційних станів під час магнітної бурі.

Приділити увагу здоров’ю та відпочинку: можливо, вам знадобиться більше відпочинку і релаксації під час магнітної бурі. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров’я, приділяйте час для сну, займайтеся розслаблювальними практиками, такими як йога або медитація.

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Уникайте стресу і напруги: намагайтеся уникати ситуацій, які можуть викликати стрес або напругу. Це може включати в себе уникнення конфліктних ситуацій або перевантажень роботи в період магнітної бурі.

Проведіть час на свіжому повітрі: для деяких метеозалежних людей перебування на свіжому повітрі може допомогти пом’якшити негативні ефекти магнітної бурі. Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися і поліпшити ваше самопочуття.