Фото ілюстративне / © ТСН

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У середу, 29 липня, більшу частину України накриє європейський антициклон із комфортною температурою до +28, проте східні та північно-східні області опиняться в зоні грозових дощів та злив.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, 29 липня більшість території України опиниться під впливом сухого європейського антициклону. Лише на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та півночі Луганщини залишки холодного фронту спричинять короткочасні дощі з грозами.

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По всій країні дутиме помірний північно-західний вітер, а температура залишатиметься комфортною: від +20…+22 градусів на півночі до +24…+28 градусів на півдні, а на решті території буде близько +22…+25 градусів.

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Керівник Черкаського гідрометеорологічного центру Віталій Постригань повідомляє, що 29-30 липня, Черкащина опиниться на периферії європейського антициклону «Olaf».

«Повернеться комфортна літня погода: сухо та сонячно. Температура повітря вночі 11-16°, вдень 22-27°», — зазначає синоптик.

Водночас Постригань зазначає, що 31 липня, до Черкаського регіону зміститься висотний антициклон, по периферії якого розпочнеться надходження субтропічного повітря.

«Тому, з вівторка по четвер вдень не жарко, до 27°, А на черзі спека, налаштовуємося! Зростатиме і пожежна небезпека в екосистемах області», — попереджає Постригань.

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За прогнозом Українського гідрометцентру, 29 липня в Україні зростатиме атмосферний тиск, що забезпечить суху погоду на більшості території країни. Лише на сході та північному сході ще утримуватиметься вплив холодного атмосферного фронту, який зумовить мінливу хмарність та помірні дощі з грозами, а вночі на Донеччині та Луганщині місцями очікуються значні опади.

Через надходження прохолодної повітряної маси з північного заходу температура повітря залишатиметься помірною: вдень стовпчики термометрів покажуть +21…+26°. Вітер дутиме північно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с.

Погода в Україні 29 липня / © Укргідрометцентр

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища: у східних та Сумській областях очікуються грози, через що оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Тимчасове погіршення погоди може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств.

Синоптики попереджають про грози у кількох областях Україні 29 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 29 липня.

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