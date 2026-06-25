Україну накриє потужний антициклон і розжарить до +35: синоптики розповіли, де спека вдарить найсильніше

Синоптики попередають про спеку найближчими днями в Україні / © Unsplash

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У четвер, 25 червня, в Україні очікується тепла погода з локальними короткочасними дощами у північних і східних регіонах, яка вже за кілька днів зміниться аномальною африканською спекою.

Європейська спека, яка зараз б’є температурні рекорди у Франції та Іспанії, вже цими вихідними дістанеться України. Як повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, критичні температури в Європі викликані поєднанням потужного антициклону та кліматичних змін.

До кінця робочого тижня в Україні ще триматиметься комфортна погода: вночі очікується +12…+18 градусів тепла, вдень від +24 до +29 градусів тепла, і лише на півдні та заході розжарить до +32. Як повідомляє Птуха ситуація кардинально зміниться в суботу, коли антициклон переміститься над Центральною Європою.

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Спека понад +35 спочатку вдарить по західних областях, а згодом пошириться на північ і центр країни. Синоптики зауважують, що наступний тиждень буде значно спекотнішим за поточний.

Про те що хвиля сильної спеки із Західної Європи вже у вихідні дістанеться до України повідомляє й очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

«Масштабний антициклон наповнений розпеченим африканським повітрям, про який ми тільки і говоримо останнім часом, зараз розжарює 45° спекою Францію, а наступні в черзі — Німеччина, Польща і захід України. Черкащина відчує перші спекотні 30-32° в неділю, 28 червня», — зазначає метеоролог.

За словами синоптика, до України почне заходити повітряна маса африканського походження, яка перед цим пройде тривалий шлях через західні та північні європейські країни. За час цієї подорожі повітря встигне частково трансформуватися та змішатися з прохолоднішими потоками, завдяки чому спека в нас обмежиться цілком терпимими +34…+36 градусами замість екстремальних французьких +45.

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Протягом 25-27 червня, завдяки циклонам з північного сходу, в країну надходитимуть порції свіжості, що стримає стрімке потепління. У ці дні стовпчики термометрів не піднімуться вище +15…+17 градусів тепла вночі та до +27…+29 градусів удень, при цьому суттєвих дощів у вказаний період не передбачається.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 25 червня буде хмарно з проясненнями.

У більшості областей опадів не передбачається, проте у північних, східних областях та Криму вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди із грозами. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла, на південному заході країни повітря прогріється до +32 градусів вище нуля.

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Погода в Україні 25 червня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у велких українських містах 25 червня.

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