Погода в Україні: лютий циклон несе аномальні морози до -17 та крижані дощі

В Україні 18 лютого очікуються рясні снігопади / © Pexels

На Україну насувається потужний південний циклон, який уже 18 лютого принесе із собою значні снігопади, крижані дощі та штормовий вітер. Через різке погіршення погодних умов синоптики оголосили перший рівень небезпечності у більшості областей.

Поки північ країни потерпатиме від нічних морозів до -17 градусів, центральні та південні регіони опиняться в епіцентрі хуртовин та сильної ожеледі.

Детальніше про погоду в Україні найближчими днями — читайте у матеріалі ТСН.ua.

До України суне новий циклон: чому він небезпечний

До України повертається негода. У вівторок, 18 лютого, новий південний циклон принесе опади, ожеледицю та сильний вітер.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, траєкторія циклону змістилася південніше, тому на заході та півночі сніжитиме помірно. Найскладніші умови очікують центр країни — там можливі хуртовини, налипання мокрого снігу та крижаний дощ.

«Центральна частина України опиниться у найскладнішій погоді — сніг, мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу. ожеледь, сильний північно-східний вітер. У східних областях також буде складна погода, проте переважно дощ», — йдеться у повідомленні.

За словами Діденко, на сході й півдні завтра переважно дощитиме, проте однак можливий штормовий вітер.

До України суне південний циклон, який принесе опади, ожеледицю та сильний вітер / © скриншот

Водночас «температурні гойдалки» зберігатимуться. Вночі на півночі стовпчик термометра опуститься до -15 градусів нижче нуля, а вдень в Україні триматиметься температура від -2 до -7 градусів морозу, зазначає Діденко.

Також вона повідомила, що тепліше буде лише на Закарпатті, півдні та в Криму, де повітря прогріється до +3 та +10 градусів тепла. Стійка відлига та остаточне потепління прийдуть в Україну ближче до 22–23 лютого.

Якою буде погода в Україні 18 лютого — прогноз Укргідрометцентру

За даними Українського гідрометеоролічного центру, південний циклон зумовить у південні частині, східних і більшості центральних областей України помірний сніг та дощ, що буде передумовою для утворення на поверхнях ожеледі.

Синоптики попереджають про пориви вітру до 15–20 м/с. Через складні погодні умови 18 лютого у багатьох регіонах країни оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Через складні погодні умови 18 лютого у багатьох регіонах країни оголошено І рівень небезпечності / © Укргідрометцентр

Найскладніша ситуація очікується в центрі та на півдні України. Зокрема значні опади, які призведуть до налипання мокрого снігу та ожеледі, пройдуть у таких областях:

Одеська;

Миколаївська;

Кіровоградська;

Полтавська.

У Сумській та Черкаській областях синоптики прогнозують інтенсивні снігопади. Водночас на крайньому заході та півночі вдень суттєвих опадів не передбачається.

Окрім того, перепад температури буде значним. У північних регіонах вночі вдарить мороз від -15 до -17 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть від -5 до -10 градусів морозу.

На решті території країни нічна температура коливатиметься в межах -6 -11 градусів нижче нуля, вдень — від 0 до -5 градусів. У Криму та на півдні буде найтепліше — до +10 градусів.

Синоптики попереджають, що негода може спричинити збої в роботі комунальних служб, енергетиків та ускладнити рух транспорту на дорогах.

Погода в Києві

У Києві та Київській області синоптики 18 прогнозують хмарну погоду зі снігом. На дорогах місцями буде ожеледиця.

Температура по області вночі становитиме від -12 до -17 градусів морозу, вдень від -5 до -10 градусів морозу.

За даними порталу Sinoptik у Києві завтра сонце в буде рідко з’являтися з-за хмар. Удень піде дрібний сніг, який може посилитися ближче до вечора.

Температура повітря вночі становитиме від -11 до -9 градусів морозу, вдень — від -8 до -7 градусів морозу.

Погода у Києві 18 лютого / © скриншот

Погода в Харкові

За прогнозами синоптиків найближчими днями на Харківщині очікується складна погодна ситуація.

Найскладнішим днем стане 18 лютого: область накриє значний сніг, який вдень перейде у дощ. Це спровокує сильну ожеледь та ожеледицю на дорогах. Ситуацію погіршать штормові пориви вітру до 15–20 м/с. Температура коливатиметься від нічних -11 до -5 градусів морозу вдень.

Через складні метеорологічні явища у Харківській області 18 лютого оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 18 лютого / Джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Упродовж 19–21 лютого негода утримуватиметься. Синоптики прогнозують про опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температурний режим буде нестабільним: від нічних морозів до короткочасної відлиги вдень.

Через постійні перепади температур на дорогах зберігатиметься ожеледиця, а місцями спостерігатимуться тумани.

Наприкінці тижня, 22 лютого, опади почнуть стихати, проте в область повернеться відчутне похолодання. Нічна температура впаде від -8 до -13 градусів, а вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище -3 та -8 градусів морозу.

Як повідомляє портал Sinoptik, 18 лютого Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. сніг йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.

Температура повітря коливатиметься від -8 вночі до -4 градусів морозу вдень.

Погода у Харкові 18 лютого / © скриншот

У четвер, 19 лютого, очікується сильний снігопад, який йтиме уночі. Вранці розпочнеться дощ, який у другій половині дня зміниться дрібним снігом. Опади припиняться тільки ближче до вечора.

Температура повітря становитиме від +1 градусу тепла вночі до -3 градусів морозу вдень.

Погода у Харкові 19 лютого / © скриншот

Очікується що п’ятниця, 20 лютого, також буде похмурим днем. Метеорологи прогнозують що вранішній дрібний сніг повинен закінчитися до обіду, а ввечері очікується дощ зі снігом.

Очікується до -7 градусів морозу вночі та до +1 градусу тепла вдень.

Погода у Харкові 20 лютого / © скриншот

Погода в Одесі

За даними Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів Одещину та Одесу накриє потужний сніговий циклон. 18 та 19 лютого в регіоні очікується значне погіршення погодних умов, через що оголошено І рівень небезпечності.

На Одещині оголосили І рівень небезпечності / Джерело: Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовських морів

Синоптики прогнозують тривалі та сильні опади у вигляді снігу, що супроводжуватимуться хуртовинами та налипанням мокрого снігу.

Ситуація на дорогах Одеської області буде вкрай складною: через ожеледицю та снігові замети видимість впаде до 200–500 метрів.

Також метеорологи попереджають про штормовий північний вітер із поривами до 15–20 м/с.

Температурний режим в області та в самому місті коливатиметься в межах 0–5 градусів морозу протягом усієї доби. Водіїв та пішоходів закликають бути максимально обережними через високий ризик ожеледі та замети на автошляхах.

Також синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища 18 лютого вздовж узбережжя Одещини. Протягом доби передбачається значне хвилювання моря.

«Вночі вздовж узбережжя місцями небезпечний підйом, вдень у Дніпро-Бузькому лимані короткостроковий небезпечний спад рівня моря», — йдеться у повідомленні.

На узбережжі Одещини оголосили І рівень небезпечності / Джерело: Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовських морів

Погода у Львові

У Львівській області 18 лютого буде хмарно з проясненнями. За даними синоптиків, очікується невеликий сніг, а вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі у регіоні становитиме від -5 до -10 градусів морозу, вдень від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла.

У Львові 18 лютого сонце буде рідко з’являтися з-за хмар. Окрім того, очікується невеликий сніг, а вночі та вранці слабкий туман.

Стовпчики термометра коливатимуться від 6 — 8 градусів морозу вночі, вдень 0 — 2 градусів морозу.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині 18 лютого очікується різке погіршення погодних умов. Протягом доби небо буде хмарним, а синоптики прогнозують опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

Головною небезпекою стане ожеледь (товщиною 6–19 мм) та ожеледиця на дорогах, що суттєво ускладнить рух транспорту. Ситуацію погіршуватиме сильний південно-східний вітер, пориви якого вдень сягатимуть штормових значень — 15–20 м/с.

Температурні показники будуть нестабільними. По області вночі прогнозують від -1 до -6 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до +4 градусів.

У Дніпрі нічна температура становитиме до -5 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 0 до +2 градусів тепла.

Через несприятливі метеорологічні явища в регіоні оголосили попередження про небезпеку.

