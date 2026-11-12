Україну накриє потужний циклон зі снігом: в яких областях погіршиться погода 13 листопада

Погода зіпсується / © pexels.com

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У п’ятницю, 13 листопада, в Україні очікується сильний вітер із штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду. Переважатиме волога погода з дощами, на заході — з мокрим снігом.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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«У п’ятницю в Україні очікується стрибок температури повітря, буде дуже тепло, вдень +10+15, на півдні +14+19 градусів. У західних областях передбачається холодніша погода, +4+8 градусів», — зазначила вона.

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У Києві очікується сильний вітер досягатиме 15-20 метрів за секунду. Пройдуть дощі. Вдень температура повітря підніметься до +12 градусів.

«Від 14-15 листопада синоптична ситуація повернеться у звичне листопадове русло — похолоднішає до норми», — додала Діденко.

Нагадаємо, очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджав про зміну погоди.

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