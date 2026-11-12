ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
490
Час на прочитання
1 хв

Україну накриє потужний циклон зі снігом: в яких областях погіршиться погода 13 листопада

Завтра країну накриють дощі, а пориви вітру місцями сягатимуть штормових 15–22 м/с.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © pexels.com

У п’ятницю, 13 листопада, в Україні очікується сильний вітер із штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду. Переважатиме волога погода з дощами, на заході — з мокрим снігом.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«У п’ятницю в Україні очікується стрибок температури повітря, буде дуже тепло, вдень +10+15, на півдні +14+19 градусів. У західних областях передбачається холодніша погода, +4+8 градусів», — зазначила вона.

У Києві очікується сильний вітер досягатиме 15-20 метрів за секунду. Пройдуть дощі. Вдень температура повітря підніметься до +12 градусів.

«Від 14-15 листопада синоптична ситуація повернеться у звичне листопадове русло — похолоднішає до норми», — додала Діденко.

Нагадаємо, очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджав про зміну погоди.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie