- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 490
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну накриє потужний циклон зі снігом: в яких областях погіршиться погода 13 листопада
Завтра країну накриють дощі, а пориви вітру місцями сягатимуть штормових 15–22 м/с.
У п’ятницю, 13 листопада, в Україні очікується сильний вітер із штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду. Переважатиме волога погода з дощами, на заході — з мокрим снігом.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«У п’ятницю в Україні очікується стрибок температури повітря, буде дуже тепло, вдень +10+15, на півдні +14+19 градусів. У західних областях передбачається холодніша погода, +4+8 градусів», — зазначила вона.
У Києві очікується сильний вітер досягатиме 15-20 метрів за секунду. Пройдуть дощі. Вдень температура повітря підніметься до +12 градусів.
«Від 14-15 листопада синоптична ситуація повернеться у звичне листопадове русло — похолоднішає до норми», — додала Діденко.
Нагадаємо, очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджав про зміну погоди.