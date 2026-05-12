Україну накриє ще сильніша хвиля похолодання: де погода зіпсується остаточно, а де буде небезпечно

13 травня в багатьох областях України пройдуть дощі / © Архів

Погода в Україні різко зміниться через холодний атмосферний фронт, який принесе з собою дощі та помітне зниження температури. Тепло поки що затримається лише в південних та східних регіонах, тоді як решті областей варто готуватися до негоди та навіть нічних заморозків.

Погода в Україні найближчим часом

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що 13 травня територію України перетинатиме холодний атмосферний фронт, як наслідок — стане прохолодніше.

Вдень повітря прогріється від +11 до +16 градусів тепла, лише на сході та південному сході країни буде тепліше — до +24 градусів вище нуля.

«Через діяльність атмосферного фронту активізуються дощі. Опади переважатимуть повсюди, хіба що у денні години в західних областях без істотних опадів, дощі ймовірні лише в Карпатах», — зазначає Діденко.

Синоптикиня прогнозує, що південний вітер невдовзі зміниться на північно-західний. Він залишатиметься помірним, хоча часом можливі різкі пориви.

У Києві 13 травня суттєво похолодає: вдень очікується всього лише +11…+13 градусів, тому завтра краще одягнутися тепліше. Дощ у столиці найбільш імовірний найближчої ночі та завтра вранці, а вже вдень у середу опадів поменшає, бо атмосферний фронт піде далі на схід.

Водночас Діденко зазначає, що на вихідних в Україні потеплішає, проте без періодичних дощів все одно не обійдеться.

Метеорологічна карта / © Наталія Діденко / Facebook

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича від 13 по 15 травня в Україні пройдуть рясні дощі.

«У ці дні опади охоплять усі регіони України, у центральних та північних областях місцями дощі будуть сильними», — розповів Кібальчич у коментарі для «Telegraf».

Також він попереджає про похолодання та не виключає ймовірність заморозків. Як прогнозує синоптик, вночі 12 та 13 травня температура повітря коливатиметься в межах від +7 до +13 градусів вище нуля, проте західні регіони вже відчують перший подих похолодання.

Поки більшість областей країни вдень насолоджуватимуться майже літніми +20…+26 градусів тепла, на всьому Правобережжі повітря прогріється лише до +13…+18 градусів.

Мешканцям західних областей варто бути особливо обачними у період з 13 по 15 травня. У ці дні місцями можливі слабкі заморозки, коли температура на поверхні ґрунту може впасти до -3 градусів нижче нуля.

Погода в Україні 13 травня

У середу, 13 травня, нестійку погоду з дощами різної інтенсивності, місцями грозами і шквалами на більшій частині території України зумовлюватиме активний холодний атмосферний фронт, який рухається у східному напрямку.

«Поза його впливом перебуватимуть вже більшість західних областей, а вночі також і східних. За фронтом поширюватиметься прохолодне повітря. Тиск і вологість зазнаватимуть коливань», — повідомляють в Українському гідрометцентрі.

Синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями 13 травня. В Україні, крім більшості західних, а вночі та східних областей, пройдуть помірні дощі. Вітер дутиме північно-західний, на Лівобережжі південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах від +9 до +14 градусів тепла, в західних областях очікується від +4 до +9 градусів тепла. Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях повітря прогріється до +18 градусів вище нуля, на решті території очікується від +17 до +22 градусів тепла.

Погода в Україні 13 травня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про грози та шквали до 15-20 м/с вдень 13 травня у центральних (крім Вінницької) та південних областях. В цих регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — попереджають метеорологи.

Синоптики попереджають про грози та шквальний вітер 13 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві 13 травня на Київщині буде хмарно із проясненнями, місцями пройдуть дощі. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +13…+18 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів вище нуля, вдень повітря прогріється від +14 до +16 градусів тепла.

Погода у Львові

У середу, 13 травня, погоду на Львівщині визначатиме тилова частина балтійського циклону. В області очікується мінлива хмарність та посилення північно-західного вітру, швидкість якого сягатиме 9–14 м/с. По області місцями пройдуть короткочасні дощі, які можуть погіршити видимість на дорогах, проте у самому Львові суттєвих опадів не очікується.

Попри те, що атмосферний тиск почне зростати, а вологість зменшиться, мешканцям регіону варто готуватися до серйозного похолодання.

На Львівщині оголосили перший рівень небезпеки через заморозки: у період з 13 по 15 травня вночі температура в області коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, а на поверхні ґрунту та подекуди в повітрі очікуються заморозки до -2 градусів нижче нуля.

У Львові нічні показники будуть в межах +2…+4 градусів тепла, але на землі також можливий «мінус».

Денна температура по області не перевищить позначки +16 градусів, а безпосередньо в обласному центрі повітря прогріється до +13…+15 градусів.

Синоптики попереджають про заморозки на Львівщині 13 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

На Одещині та в самому місті 13 травня очікується хмарна погода. Протягом дня йтимуть дощі, які подекуди переходитимуть у зливи з грозами, а в окремих районах області можливий навіть град. Вночі та вранці видимість на дорогах погіршиться через туман, тому водіям варто бути особливо пильними.

За прогнозом синоптиків, вітер змінить напрямок із південного на північно-західний і відчутно посилиться: вдень його пориви сягатимуть 15–18 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від +9 до +14 градусів тепла, а вдень прогріється до +20.

В Одесі буде трохи прохолодніше: близько +12…+14 градусів тепла вночі та до +18 градусів тепла вдень, при цьому морська вода залишається холодною та становитиме лише +12…+13 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 13 травня синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями пройдуть короткочасні дощі із грозами.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів вище нуля.

Температура повітря вночі становитиме від +10 до +12 градусів, вдень очікується від +22 до +24 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині 13 травня буде хмарно із проясненнями. Вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень очікується помірний дощ із грозами.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень під час грози місцями буде сильний вітер, який дутиме зі швидкістю 15-20 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

вночі від +7 до +12 градусів тепла;

вдень від +19 до +24 градусів тепла.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +10 до +12 градусів тепла;

вдень від +21 до +23 градусів тепла.

