Україну накриє снігом після майже літнього потепління: коли зміниться погода

В Україні прогнозують похолодання

Реклама

Наступний тиждень в Україні розпочнеться зі стійкої та сонячної погоди, але ближче до вихідних погода зміниться. На заході країни очікуються дощі з мокрим снігом.

Такий прогноз на сайті meteoprog.com опублікував синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, антициклон над Східною Європою забезпечить малохмарну погоду без істотних опадів у перші дні тижня.

Реклама

«Поступово на тлі зниження атмосферного тиску та перебудови атмосферних процесів на циклонічну діяльність стане відчутно більше опадів, які охоплять практично всі області України, а розподіл температури виявиться більш нерівномірним», — розповів синоптик.

Ігор Кибальчич прогнозує, що наприкінці тижня на захід України прийде похолодання, очікуються дощі з мокрим снігом. Водночас на півдні та сході все ще буде тепло.

Прогноз погоди на тиждень 23 — 29 березня

У понеділок, 23 березня, у всіх регіонах України очікується стійка погода без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі можливий туман.

Вітер східний та південно-східний, 5 — 10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 2 — 7 м/с.

Реклама

Температура повітря в нічний час становитиме -3…+2 °С, на Закарпатті та у південній частині +1…+6 °С; вдень +8…+13 °С.

У вівторок, 24 березня, вночі у Криму та Приазов’ї, вдень у південній половині, місцями центральних областях та у Карпатському регіоні пройдуть невеликі, часом помірні дощі. На решті території країни без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у південних областях північний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +1…+6 °С, в денні години +9…+14 °С, на Закарпатті до +16 °С.

Реклама

У середу, 25 березня, місцями невеликі дощі пройдуть у південних та центральних регіонах України, в решті областей без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями можливий слабкий туман.

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західній частині південний, 7 — 12 м/с.

Температура вночі становитиме +1…+6 °С, вдень повітря прогріється до +10…+15 °С.

У четвер, 26 березня, у західних областях вдень також на крайньому сході під впливом атмосферних фронтів очікується дощова та похмура погода. В решті регіонів України істотних опадів не передбачається.

Реклама

Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно південний / південно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме +3…+8 °С, вдень +12…+17 °С, на крайньому заході +5…+10 °С.

У п’ятницю, 27 березня, у західній частині України пройдуть дощі, у Карпатах переважатимуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На решті території країни істотних опадів не передбачається.

Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с, у південній половині поривчастий.

Реклама

Температура повітря на крайньому заході протягом доби очікується в межах +2…+7 °С, на решті території країни вночі +3…+8 °С, вдень +12…+18 °С.

У суботу, 28 березня, під впливом південного циклону по всій Україні очікується нестійка погода. Пройдуть дощі, у західній частині очікуються значні опади, у Карпатах — із мокрим снігом.

Вітер східний, північно-східний, 7 — 12 м/с, вдень у західній частині місцями пориви, 15 — 20 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +3…+8 °С, вдень +10…+15 °С, на крайньому заході +5…+10 °С.

Реклама

У неділю, 29 березня, нестійка та дощова погода збережеться у більшості областей України. У західних регіонах місцями можливий мокрий сніг.

Вітер на Лівобережжі південного напрямку, на Правобережжі країни північний, 7 — 12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+7 °С, вдень коливатиметься від +2…+7 °С у західній частині до +9…+14 на Лівобережжі та у Криму.

Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталії Діденко, у понеділок, 23 березня, у більшості областей України переважатиме суха сонячна погода із денною температурою повітря до +16.