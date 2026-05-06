Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
786
Час на прочитання
3 хв

Україну накриє спека, але не надовго: синоптики попередили про новий удар стихії та похолодання

У середу, 6 травня, Україну накриє хвиля справжнього весняного тепла з температурою до +29 градусів у більшості областей.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Синоптики дали прогноз на середу, 6 травня

В Україні 6 травня пануватиме переважно тепла та сонячна погода з температурою повітря подекуди до +29 градусів, проте за прогнозами вже з четверга атмосферний фронт із заходу принесе перші весняні грози та поривчастий вітер.

Детальніше про погоду в країні 6 травня — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що у середу, 6 травня, «літня погода в Україні триватиме». За словами Діденко, вдень по території України очікується від +22 до +27 градусів тепла, лише у південній частині буде прохолодніше — стовпчики термометрів показуватимуть від +17 до +21 градуса тепла.

«Дощі в більшості областей України малоймовірні, якісь скажені знижки, тотальний розпродаж вітаміну Д — сонця дуууже багато. Невеликий виняток: локальні дощі пройдуть завтра на Луганщині і аж ввечері в середу можливі в західній частині», — зазначає синоптикиня.

В Україні 6 травня буде тепла та переважно суха погода / © pexels.com

Тим часом начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що арктичне повітря перемістилося далеко на південь, через що на заході Туреччини панує нетипова прохолода з денними показниками лише +5…+7 градусів тепла. Водночас у Балтійських країнах стовпчики термометрів підскочили до позначки +23 градуси.

За словами метеоролога, Черкащина опинилася під впливом трансформованого тропічного тепла, яке рухається до нас із північного заходу. Такий характер погоди, що чітко простежується на синоптичних картах, збережеться в регіоні до завершення робочого тижня.

У цей період ночі будуть доволі комфортними — очікується від +8 до +13 градусів тепла, а вдень сонце прогріватиме повітря до стабільних +22…+26 градусів тепла.

Як зазначає метеоролог, зміни можливі лише на вихідних, 9 та 10 травня. На погоду почнуть впливати малоактивні фронти з боку Атлантики, тому подекуди можуть пройти короткочасні грозові дощі.

За даними Українського гідрометцентру, 6 травня в Україні буде малохмарна погода, без опадів. Вітер дутиме переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с, вдень на крайньому заході країни місцями будуть пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме від +8 до +13 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +19…+25 градусів тепла, у західних, північних, місцями центральних областях стовпчики термометрів піднімуться до +24…+29 градусів вище нуля.

Погода в Україні 6 травня / © Укргідрометцентр

Також синоптики розповіли, що упродовж 5–7 травня більшість регіонів України перебуватиме під впливом антициклону. Поле підвищеного тиску, що рухається з боку Балкан та Чорного моря, забезпечить суху та сонячну погоду.

Проте метеорологічна ситуація почне змінюватися вже вдень у четвер, 7 травня. Західні області опиняться під впливом атмосферного фронту, який принесе короткочасні дощі. Синоптики попереджають, що опади можуть супроводжуватися грозами, а пориви вітру подекуди сягатимуть 15–20 метрів на секунду.

