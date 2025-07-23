Україну накриє спека до +34 і магнітні бурі - прогноз погоди на 24 липня

Прогноз погоди на 24 липня / © ТСН

Реклама

У четвер, 24 липня, погода в Україні здебільшого буде сухою та спекотною, проте в окремих регіонах очікуються короткочасні грозові дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Локальні опади можливі на Сумщині, частково на Тернопільщині та Хмельниччині, а ввечері — на Львівщині. Водночас у більшості областей країни переважатиме суха повітряна маса.

Реклама

Температурний режим залишатиметься літнім: вдень очікується від +25 до +29 °C, у центральних і східних регіонах — +28…+32 °C, а на півдні — до +34 °C. У Києві опадів не передбачається, температура триматиметься в межах +27…+29 °C.

На сході країни прогнозують штормовий північно-західний вітер, тому мешканців закликають бути обережними.

Особливу увагу синоптики звертають на південні області, де вже тривалий час панує засуха. У найближчі дні суттєвих дощів там не очікується, за винятком нічної ймовірності опадів 28–29 липня, переважно в Одеській області.

Крім того, сьогодні активізувались магнітні бурі, що можуть спричинити головний біль, стрибки тиску та загальну слабкість. Метеозалежним людям радять уникати перебування на відкритому сонці, вживати більше води та дотримуватись рекомендацій лікарів.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у середу, 23 липня, в Україні очікується нестабільна погода через вплив атмосферного фронту. У деяких регіонах прогнозується сильна негода, зокрема на Лівобережжі. Там можливі грози, дощі, місцями град і шквальний вітер до 15–20 м/с. Через це Укргідрометцентр оголосив штормове попередження.