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Україну накриє спека майже до +30, але грози ще «погуляють»: попередження від синоптикині
У середу температура повітря в Україні підніметься до +29 градусів. Локальні дощі ще затримаються, однак сонячна погода поступово братиме гору.
У середу, 10 червня, в Україні ще можливі локальні дощі, подекуди з грозами. Водночас опади поступово відступатимуть, а сонця стане більше.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, температура повітря становитиме +24…+29 градусів. Погода залишатиметься доволі паркою.
«Завтра в Україні дощі ще погуляють, але локально, подекуди з грозами, із парким повітрям до +24+29 градусів та нарешті гарно комунікуватимуть із сонцем, поступаючись йому атмосферним місцем», — зазначила синоптикиня.
У Києві 10 червня ще відчуватиметься волога погода, однак сонце тішитиме частіше. У столиці очікується близько +26 градусів. За словами синоптикині, найближчими днями тут зберігатиметься парка та спекотна погода.
Нагадаємо, минулого тижня в частині областей України фіксували дощі та грози. Синоптики вже розповіли, якою буде погода в країні найближчими днями.