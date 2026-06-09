Україну накриє спека майже до +30, але грози ще «погуляють»: попередження від синоптикині

Погода в Україні 10 червня / © Associated Press

Реклама

У середу, 10 червня, в Україні ще можливі локальні дощі, подекуди з грозами. Водночас опади поступово відступатимуть, а сонця стане більше.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, температура повітря становитиме +24…+29 градусів. Погода залишатиметься доволі паркою.

Реклама

«Завтра в Україні дощі ще погуляють, але локально, подекуди з грозами, із парким повітрям до +24+29 градусів та нарешті гарно комунікуватимуть із сонцем, поступаючись йому атмосферним місцем», — зазначила синоптикиня.

У Києві 10 червня ще відчуватиметься волога погода, однак сонце тішитиме частіше. У столиці очікується близько +26 градусів. За словами синоптикині, найближчими днями тут зберігатиметься парка та спекотна погода.

Нагадаємо, минулого тижня в частині областей України фіксували дощі та грози. Синоптики вже розповіли, якою буде погода в країні найближчими днями.

Новини партнерів