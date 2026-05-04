Укрaїнa
Україну накриє спека з нічним "сюрпризом": синоптики попередили про небезпеку

Україну накриє аномальне тепло: 5 травня стовпчики термометрів піднімуться до +29 градусів. Синоптики прогнозують сонячну погоду в більшості регіонів.

Україна 5 травня опиниться у полоні потужного антициклону, який подарує майже літнє сонце та температуру до +29 градусів. Проте мешканцям окремих регіонів слід готуватися до нічних «сюрпризів» у вигляді заморозків.

Детальніше про погоду в країні 5 травня — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 5 травня в країні втримається антициклональний характер погоди. Опадів не передбачається, пануватиме сонячне тепло. Денна температура повітря становитиме +23…+27 градусів, а на узбережжях морів буде дещо прохолодніше — від +17 до +21 градуса.

«Перша відчутна зміна синоптичної ситуації із дощами та послабленням градусів — орієнтовно 9-10 травня», — зазначила Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 5 травня в Європі та Україні. / © Наталія Діденко / Facebook

Синоптик Ігор Кібальчич також підтверджує теплу погоду у більшості областей, за винятком крайнього південного сходу та Криму, де вночі ще можливі дощі. Вітер буде змінного напрямку, у західних регіонах — південний, зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна температура, за його даними, коливатиметься в межах +6…+11 °С, денна — від +18 до +23 °С.

В Укргідрометцентрі уточнюють, що на більшій частині території України вночі буде +10…+15°, а вдень повітря прогріється до +22…+27°. У східних, південних та більшості центральних областей очікується +6…+11° вночі та +19…+24° вдень.

Прогноз погоди в Україні на добу 5 травня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про небезпеку 5 травня

Синоптики та гідрологи попереджають про низку небезпечних явищ у різних регіонах країни.

За даними Укргідрометцентру, 5–8 травня триватиме формування максимумів водопілля на Десні. У районі Чернігова можливе затоплення понижених територій пляжу «Золотий берег» (без негативних наслідків).

Водночас на Чернігівщині (Новгород-Сіверський та Корюківський райони) утримуватиметься порушення транспортного сполучення через затоплення заплави. Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Попередження про небезпечні гідрологічні явища на 5 травня / © Укргідрометцентр

У Дніпрі та Дніпропетровській області вночі та вранці 5 травня очікуються заморозки на поверхні ґрунту, а місцями й у повітрі до 0…-3°. Рівень небезпечності — жовтий.

Погода в Києві

У столиці та Київській області у вівторок буде сухо та сонячно. За даними Укргідрометцентру, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі становитиме +10…+15°, вдень — +22…+27°. У Києві вночі очікується +13…+15°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +25°.

Погода у Львові

У Львові прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман (видимість 500–1000 м). Температура у місті вночі +8…+10°, вдень повітря прогріється до +26…+28° (по області до +29°).

На Львівщині встановлено 5-й клас (надзвичайна) пожежної небезпеки. Існує висока ймовірність займань в екосистемах.

Прогноз пожежної небезпеки на 5 травня у Львівській області / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

На Одещині очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура по області вночі +3…+8°, вдень +21…+26°. У самій Одесі вночі +6…+8°, вдень — +16…+18°. Температура морської води становить 9-10°.

Вздовж узбережжя спостерігатиметься легке хвилювання моря, рівень води безпечний.

Погода в Харкові

На Харківщині прогнозують спокійну погоду без опадів. Стовпчики термометрів у нічний час покажуть +5…+10°, а вдень очікується приємне тепло в межах +18…+23°. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Погода у Дніпрі

У Дніпрі очікується невелика хмарність. Попри теплий день (+21…+23°), ніч буде холодною — лише +2…+4° із заморозками на ґрунті до -2°. По області ситуація складніша: вночі можливі заморозки в повітрі до -3°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Дніпропетровщині 5 травня. / © Укргідрометцентр

Окрім цього, на Дніпропетровщині 5 травня діє попередження про високу (IV класу), а місцями надзвичайну (V класу) пожежну небезпеку.

Прогноз пожежної небезпеки на 5-6 травня. / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою погода буде у травні і чи очікуються аномальні температурні показники в Україні.

