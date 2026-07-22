Україну накриє страшна негода: де синоптики оголосили про небезпеку

Гроза / © unsplash.com

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В Одеській області оголосили І рівень небезпечності (жовтий) через погіршення погодних умов. До кінця доби 22 липня та протягом 23 липня в регіоні прогнозують значні дощі, грози та пориви вітру швидкістю 15–20 м/с.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, удень 23 липня аналогічні погодні умови очікуються також у Криму. Там також прогнозують значні дощі, грози та сильний вітер із поривами до 20 м/с.

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«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — йдеться повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що на українців чекає контрастна погода: від сильних злив і гроз до спекотних +34°. Розповідаємо, у яких регіонах опадів буде найбільше та коли очікувати потепління.

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