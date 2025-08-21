- Дата публікації
Україну накриє циклон: як зміниться погода 22 серпня
Погодні умови здивують українців контрастами. За даними синоптикині, спека відступить.
В Україні 22 серпня на сході та півдні втримається суха погода. У низці регіонів очікуються грозові дощі.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Завтра Україну накриє активний циклон середземноморського походження. Він зумовить дощі, грози, подекуди навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру в західних, північних та більшості центральних областей (окрім Дніпра з районами). Вітер буде з південно заходу, помірний, часом рвучкий, обережно», — написала вона.
Температура повітря протягом дня 22 серпня буде вкрай контрастною.
На заході прохолодно, +17…21°C.
На півночі буде +21…24°C, а на сході +30…34°C.
На півдні прогнозують +29…32°C.
У центральній частині завтра +29…32°C, а на Вінниччині близько +25°C.
У Києві у п’ятницю очікується дощ, гроза та зниження температури повітря до +22°C.
Раніше синоптикиня повідомила, що після тривалого періоду спеки до України прийде різке похолодання. Температура повітря у низці регіонів знизиться.
