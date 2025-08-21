ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Україну накриє циклон: як зміниться погода 22 серпня

Погодні умови здивують українців контрастами. За даними синоптикині, спека відступить.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
До України завітає холодний атмосферний фронт

До України завітає холодний атмосферний фронт / © Pixabay

В Україні 22 серпня на сході та півдні втримається суха погода. У низці регіонів очікуються грозові дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Завтра Україну накриє активний циклон середземноморського походження. Він зумовить дощі, грози, подекуди навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру в західних, північних та більшості центральних областей (окрім Дніпра з районами). Вітер буде з південно заходу, помірний, часом рвучкий, обережно», — написала вона.

Температура повітря протягом дня 22 серпня буде вкрай контрастною.

  • На заході прохолодно, +17…21°C.

  • На півночі буде +21…24°C, а на сході +30…34°C.

  • На півдні прогнозують +29…32°C.

  • У центральній частині завтра +29…32°C, а на Вінниччині близько +25°C.

У Києві у п’ятницю очікується дощ, гроза та зниження температури повітря до +22°C.

Раніше синоптикиня повідомила, що після тривалого періоду спеки до України прийде різке похолодання. Температура повітря у низці регіонів знизиться.

Якою погода буде сьогодні — читайте у новині.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie