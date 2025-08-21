Україну накриє циклон: як зміниться погода 22 серпня

До України завітає холодний атмосферний фронт / © Pixabay

В Україні 22 серпня на сході та півдні втримається суха погода. У низці регіонів очікуються грозові дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Завтра Україну накриє активний циклон середземноморського походження. Він зумовить дощі, грози, подекуди навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру в західних, північних та більшості центральних областей (окрім Дніпра з районами). Вітер буде з південно заходу, помірний, часом рвучкий, обережно», — написала вона.

Температура повітря протягом дня 22 серпня буде вкрай контрастною.

На заході прохолодно, +17…21°C.

На півночі буде +21…24°C, а на сході +30…34°C.

На півдні прогнозують +29…32°C.

У центральній частині завтра +29…32°C, а на Вінниччині близько +25°C.

У Києві у п’ятницю очікується дощ, гроза та зниження температури повітря до +22°C.

Раніше синоптикиня повідомила, що після тривалого періоду спеки до України прийде різке похолодання. Температура повітря у низці регіонів знизиться.

