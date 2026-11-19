Синоптики попереджають про негоду в Україні 20 листопада / © Associated Press

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У п’ятницю, 20 листопада, погоду в Україні визначатиме активний циклон та атмосферні фронти, які принесуть дощі, щільну хмарність і сильний поривчастий вітер. Попри негоду, температура повітря в більшості регіонів ще залишатиметься плюсовою.

Детальний прогноз погоди від синоптиків на завтра, дізнвайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 20 листопада територія України перебуватиме під впливом циклону та атмосферних фронтів.

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«Очікуються дощі, сильний вітер та щільна хмарність. Парасолі, відповідне взуття, шалики!» — попереджає Діденко.

Як зазначає синоптикиня, температура повітря ще побуде досить комфортною, вдень очікується від +5 до +10 градусів тепла, на півдні, на Закарпатті та в центрі буде дещо тепліше — до +9…+14 градусів тепла, на крайній півночі очікується від +3 до +5 градусів вище нуля.

У столиці 20 листопада будуть дощі із сильним вітром та денною температурою повітря до +6…+8 градусів тепла. Діденко попереджає, що похолодання передбачається від 22 листопада.

За даними Українського гідрометцентру, у п’ятницю, 20 листопада, нестійку погоду в Україні з дощами різної інтенсивності зумовлюватиме активний циклон. Протягом доби очікується хмарність, висока вологість і коливання атмосферного тиску.

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На більшості території пройдуть помірні дощі, і лише на північному сході вночі обійдеться без опадів. Водночас у нічні години на Закарпатті та Прикарпатті прогнозують значні дощі, а в Карпатах — сильний дощ із мокрим снігом, через що в цих регіонах оголошено другий помаранчевий, рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про негоду в низці областей України 20 листопада / © Укргідрометцентр

Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7–12 м/с. Вдень по всій країні, крім північних областей (де пориви очікуються лише місцями), пориви сягатимуть 15–20 м/с, а на півдні — до 24 м/с, через що синоптики оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності. Через негоду можливі ускладнення руху транспорту та перебої в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

Попри щільну хмарність, повітряна маса залишатиметься відносно теплою, тож уночі переважатиме плюсова температура — +2…+7 градусів тепла, а на півдні країни — +8…+13 градусів тепла. Удень стовпчики термометрів піднімуться незначно: у північних областях збережеться +2…+7 градусів тепла, на решті території повітря прогріється до +10…+16, тоді як у Карпатах упродовж усієї доби температура триматиметься близько 0.

Погода в Україні 20 листопада / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У п’ятницю, 20 листопада, по території Київщини та міста Києва буде хмарно та з дощами. Вітер дутиме південно-східний з переходом на північно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с, вдень місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.

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Температура повітря по області вночі та вдень коливатиметься в межах +2…+7 градусів тепла. У Києві вночі та вдень очікується від +5 до +7 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 20 листопада погоду визначатиме циклон із центром над Україною та проходження атмосферних фронтів. По області очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі пройдуть значні дощі, на півдні регіону подекуди з мокрим снігом, а вдень дощитиме часом. Вітер південно-східний із переходом на західний, 7–12 м/с, проте вранці та вдень місцями очікуються пориви західного вітру до 15–20 м/с.

Температура повітря по області становитиме +2…+7 градусів тепла вночі та +5…+10 градусів тепла вдень.

У Львові також буде хмарно з проясненнями: вночі пройде значний дощ, а вдень можливі тимчасові опади. Вітер південно-східний із переходом на західний, 7–12 м/с, із поривами 15–20 м/с у ранкові та денні години. Стовпчики термометрів у місті покажуть +3…+5 градусів тепла вночі та +6…+8 градусів тепла вдень.

Через нічні значні дощі та сильний поривчастий вітер як у Львові, так і на території області синоптики оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності.

Погода у Харкові

У п’ятницю, 20 листопада, на Харківщині та у Харкові очікується хмарна погода. Вночі обійдеться без істотних опадів, проте вдень пройде значний дощ. Крім того, вночі та вранці по місту й області утримається туман із видимістю 200–500 метрів.

Південний вітер швидкістю 5–10 м/с уночі вдень посилиться до 7–12 м/с із поривами 15–20 м/с. Через туман, сильний дощ та поривчастий вітер у регіоні оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності.

Температура повітря по області становитиме +3…+8 градусів тепла вночі та +7…+12 градусів тепла вдень. У Харкові стовпчики термометрів покажуть +5…+7 градусів тепла вночі та +9…+11 тепла вдень.

Погода у Дніпрі

У п’ятницю, 20 листопада, на Дніпропетровщині та у Дніпрі очікується хмарна погода. Вночі пройде невеликий, а вдень помірний дощ, який місцями по області буде значним.

Вітер вночі південний із переходом удень на західний, 7–12 м/с, причому в денні години як у місті, так і по області очікуються пориви західного вітру до 15–20 м/с, через що синоптики оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності.

Температура повітря по області становитиме +5…+10 градусів тепла вночі та +10…+15 градусів тепла вдень. У Дніпрі стовпчики термометрів покажуть +5…+7 градусів тепла вночі та +11…+13 градусів тепла вдень.

Погода в Одесі

У п’ятницю, 20 листопада, на Одещині та в Одесі очікується хмарна погода. Пройде помірний дощ, який уночі та вранці місцями по області й безпосередньо в місті буде значним, а вранці регіоном подекуди прогримить гроза. На автошляхах області в нічні та ранкові години видимість під час опадів знижуватиметься до 500–1000 метрів.

Південний вітер, який удень змінить напрямок на західний, сягатиме 9–14 м/с із поривами 19–24 м/с. Крім того, синоптики попередили про стихійні гідрометеорологічні явища: вранці та у першій половині дня вздовж узбережжя Одещини очікуються пориви західного вітру до 25–28 м/с, через що оголошено другий, помаранчевий, рівень небезпечності.

Температура повітря по області становитиме +7…+12 градусів тепла вночі та +12…+17 градусів тепла вдень. В Одесі стовпчики термометрів покажуть +9…+11 градусів тепла вночі та +14…+16 градусів тепла вдень.

Раніше синоптики розповіли, якою буде зима в Україні цього року.

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