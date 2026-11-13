Україну накриє зимовий холод: Діденко попередила про погодні «гойдалки»

Погода в Україні 14–15 листопада / © pexels.com

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У вихідні, 14–15 листопада, в Україні переважатиме суха погода, однак температура повітря знизиться. У більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть лише +4…+8 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні

«У суботу та неділю в Україні переважатиме антициклональний характер погоди. Тобто, опадів не очікується», — зазначила синоптикиня

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Винятком стане субота, 14 листопада, коли дощі пройдуть у східних областях та Криму.

Водночас синоптикиня попередила про тумани, які можуть погіршувати видимість на дорогах.

Після теплого дня 13 листопада більшість регіонів відчує похолодання, яке вже охопило західні області. Вдень температура повітря становитиме +4…+8 градусів. Лише на сході та південному сході в суботу ще збережеться тепліша погода — до +10…+14 градусів.

Погода в Києві

У Києві 14–15 листопада істотних опадів не прогнозують. У неділю можливі сонячні прояснення, а денна температура повітря становитиме +4…+6 градусів.

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За словами Діденко, прохолодна погода затримається в Україні ще на кілька днів. Наступне потепління очікується орієнтовно в середу, 18 листопада.

Нагадаємо, раніше синоптик Віталій Постригань в п’ятницю, 13 листопада, частина України відчує короткочасний сплеск субтропічного тепла. В деяких регіонах повітря прогріється до +22°.

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